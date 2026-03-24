Леброн Джеймс впервые за 16 лет неприятно удивил фанатов Леброн Джеймс завершил первую половину матча НБА без очков впервые за 16 лет

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил редкий для себя антирекорд в гостевом матче против «Детройт Пистонс»: 41-летний баскетболист не сумел набрать ни одного очка за первые две четверти игры, сообщил портал theScore. Подобная «сухая» первая половина случилась с легендарным игроком впервые за последние 16 лет карьеры в NBA.

Несмотря на провальный старт, во второй части встречи Леброн включился в работу и закончил матч с 12 очками, девятью подборами и десятью передачами. Однако усилий ветерана не хватило для спасения команды, и «Детройт» одержал победу со счетом 113:100, прервав серию из девяти выигрышей «Лейкерс».

Ранее баскетбольный клуб «Юта Джаз» разгромил «Милуоки Бакс» со счетом 128:96 в домашнем матче регулярного чемпионата NBA, который прошел на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Эйс Бэйли, записавший на свой счет 33 очка.