Баскетбольный клуб «Юта Джаз» разгромил «Милуоки Бакс» со счетом 128:96 в домашнем матче регулярного чемпионата NBA, который прошел на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити, говорится на сайте ассоциации. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Эйс Бэйли, записавший на свой счет 33 очка.

Эта победа позволила «Юте» прервать затянувшуюся серию поражений. Команда с результатом 21 победа и 49 поражений располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Милуоки», в активе которого 28 побед и 41 поражение, занимает 11-е место на Востоке.

Ранее руководство Международной федерации футбола отказалось отстранять израильские команды от соревнований под своей эгидой, сочтя проблему статуса спорных земель слишком сложной для юридических мер воздействия. Палестинская федерация футбола настаивала на применении санкций против Израиля с весны 2024 года, ее поддерживали эксперты ООН и группа известных спортсменов во главе с Полем Погба из-за действий Тель-Авива на палестинских территориях.