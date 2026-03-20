20 марта 2026 в 09:15

«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA

Баскетбольный матч команд «Юта Джаз» и «Милуоки Бакс» Фото: Joel Lerner/XinHua/Global Look Press
Баскетбольный клуб «Юта Джаз» разгромил «Милуоки Бакс» со счетом 128:96 в домашнем матче регулярного чемпионата NBA, который прошел на арене «Дельта Центр» в Солт-Лейк-Сити, говорится на сайте ассоциации. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Эйс Бэйли, записавший на свой счет 33 очка.

Эта победа позволила «Юте» прервать затянувшуюся серию поражений. Команда с результатом 21 победа и 49 поражений располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Милуоки», в активе которого 28 побед и 41 поражение, занимает 11-е место на Востоке.

