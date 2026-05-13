Составлен список трагически умерших молодых спортсменов

Баннер в память о хоккеисте Алексее Черепанове на зрительской трибуне перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Канадский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис» Брэндон Кларк скончался в возрасте 29 лет. В своем дебютном сезоне он вошел в число лучших новичков лиги, чего не удавалось многим звездным игрокам. Кто из спортсменов трагически погиб в молодом возрасте — в материале NEWS.ru.

Как погиб баскетболист Брэндон Кларк

Агентство баскетболиста Priority Sports сообщило о его смерти 12 мая. Официальная причина ухода из жизни не называется, но следствие рассматривает версию передозировки. В доме Кларка были следы употребления запрещенных веществ.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Брэндона еще в 2023 году. В сезоне-2025/26 он провел всего лишь два матча из 82 в регулярном чемпионате. За последний год Кларк собрал кучу травм: растяжение крестообразной связки, синовит коленного сустава, травма икроножной мышцы.

В апреле 2026 года баскетболист был арестован за превышение скорости и хранение запрещенных веществ. Правда, через день Кларк был отпущен под залог.

«Мы глубоко опечалены трагической смертью Кларка. Брэндон был выдающимся товарищем по команде и еще более замечательным человеком, чье влияние на нашу организацию и все сообщество „Мемфиса“ останется в нашей памяти. В это тяжелое время мы выражаем самые искренние соболезнования его семье и близким», — отмечается в заявлении клуба.

Брэндон Кларк (слева) из «Мемфис Гриззлис» выполняет бросок в прыжке во время матча регулярного сезона НБА — 2024/25 Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Смерть юной горнолыжницы из-за несчастного случая

18-летняя перспективная французская горнолыжница Марго Симон погибла в результате несчастного случая на тренировке на курорте Валь-д'Изер. Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы соревнования Red Bull Alpine Park не раскрывают подробностей случившего, но отметили, что условия на трассе были хорошими.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать спортсменку, но спасти ее не удалось. Соревнования отменены. Симон являлась действующей чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.

Почему умер самый талантливый российский хоккеист

13 октября 2008 года умер 19-летний хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов, считавшийся на тот момент одним из самых талантливых молодых игроков России. Нападающий потерял сознание на скамейке запасных в конце третьего периода матча с подмосковным «Витязем». Черепанова попытались привести в чувство нашатырным спиртом, но это не помогло.

Машина скорой помощи, которая по регламенту должна была находиться на матче, уехала из Ледового хоккейного центра — 2004 до того, как игра закончилась. Когда бригада медиков вернулась, у нее не оказалось заряженного дефибриллятора. Восстановить работу сердца с помощью уколов адреналина и массажа грудной клетки не удалось. Черепанов несколько раз приходил в себя, но умер в больнице Чехова.

Причиной смерти хоккеиста стал сердечный приступ. Представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области заявил, что Черепанов страдал ишемической болезнью сердца. Между тем в пресс-службе «Авангарда» заявили, что нападающий не жаловался на здоровье. Гол хоккеиста в ворота «Витязя» стал для него последним в жизни.

Нападающий «Авангарда» Алексей Черепанов (на первом плане) во время матча 15-го тура КХЛ между командами «Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омская область), 2008 год Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Смертельное столкновение вратаря ЦСКА

18 августа 2001 года произошла самая страшная трагедия в истории российского футбола. На 75-й минуте матча «Анжи» — ЦСКА 23-летний вратарь армейцев Сергей Перхун вышел за пределы штрафной и столкнулся головой с форвардом соперника Будуном Будуновым.

Сразу после случившегося голкипера отправили в карете скорой в больницу. Врачи зашили ему рану на лбу, сделали две инъекции против столбняка и попросили подождать два часа, чтобы убедиться, что все в порядке. Перхун находился в сознании, поинтересовался, как ЦСКА сыграл в Махачкале, и попросил президента клуба Евгения Гинера взять его на следующий матч. Тот не стал противиться, после чего вратаря отправили на санитарном автомобиле в аэропорт.

Однако через семь минут состояние Перхуна резко ухудшилось — произошла остановка сердца. После возвращения в больницу оно останавливалось еще дважды. На следующий день Перхуна перевезли в Москву в Институт нейрохирургии имени Бурденко. 28 августа голкипер скончался от отека головного мозга.

Будунов неоднократно заявлял, что до сих пор не может забыть эту трагедию. Он утверждал, что не хотел травмировать Перхуна, и назвал столкновение игровым моментом.

Игрок «Бенфики» умер в прямом эфире

Более 20 лет назад на футбольном поле умер 25-летний венгерский полузащитник «Бенфики» Миклош Фехер. Трагедия произошла 25 января 2004 года во время выездного матча команды с «Виторией». Фехер мог не сыграть в том матче из-за простуды, но убедил тренерский штаб в готовности выйти на поле. На 90-й минуте встречи футболист получил желтую карточку, улыбнулся, сделал несколько шагов и рухнул на газон, раскинув руки. Врачи и игроки «Бенфики» пытались его спасти. Эти кадры транслировались в прямом эфире.

Спустя два часа после падения Фехера на газон врачи констатировали смерть. После вскрытия выяснилось, что причиной кончины футболиста оказалась гипертрофическая кардиомиопатия — врожденная патология сердца.

Венгерская сборная чествовала Миклоша Фехера накануне отборочного матча группы B чемпионата мира 2018 года Фото: Антонио Пуэрта/Global Look Press

Врач сборной Венгрии Деже Лейко утверждал, что Фехер никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Позднее сообщалось, что игрока можно было спасти, если бы у медицинского штаба «Бенфики» имелся дефибриллятор. Клуб закрепил 29-й номер за Фехером.

Присел на корточки и упал без сознания

25 августа 2007 года во время матча первого тура чемпионата Испании 23-летний защитник «Севильи» Антонио Пуэрта присел на корточки и упал без сознания. На помощь игроку быстро пришли партнеры по команде и врачи, которые поставили его на ноги. Пуэрта пришел в себя и ушел в раздевалку. Там у него случился сердечный приступ. Игрока доставили на карете скорой помощи в больницу и поместили в палату интенсивной терапии, где он скончался спустя три дня.

Пуэрта играл под номером 16, который «Севилья» навсегда закрепила за защитником и его сыном, родившимся после смерти футболиста. Бывший одноклубник умершего Серхио Рамос на триумфальных для сборной Испании Евро-2008 и Евро-2012 надевал майку с портретом Антонио и надписью «всегда с нами».

Почему умерли два молодых российских футболиста

В апреле 2020 года от сердечной недостаточности скончался воспитанник московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. 22-летний спортсмен умер во время индивидуальной тренировки, у него остались жена и сын. Самохвалов играл за фарм-клуб «Локомотива» «Казанка».

Брат футболиста Василий заявлял, что в 2016 году игрок подцепил инфекцию и получил осложнения на сердце. Бывший тренер «Казанки» Денис Клюев сообщил, что у молодого футболиста давно были проблемы со здоровьем, из-за которых ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование для перехода в основную команду железнодорожников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодой футболист раменского «Сатурна» Кирилл Спасский был одним из лучших выпускников академии клуба. 19-летний игрок выступал в турнире дублеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Спасский внезапно умер 4 мая 2008 года на базе в подмосковном Раменском. У игрока были проблемы с сердцем. Причиной смерти Спасского стал острый менингит гипертоксической формы.

Как погиб грузинский саночник перед началом Олимпиады-2010 в Ванкувере

За несколько часов до начала официальной церемонии открытия зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере произошла трагедия. В горном кластере Уистлер проходили тренировочные заезды саночников. Грузинский спортсмен Нодар Кумариташвили быстро прошел всю дистанцию, но на финишном, 16-м повороте потерял управление, вылетел за пределы желоба и врезался в металлическую опору. Скорость саночника в момент трагедии приближалась к 150 км/ч.

Спасатели и медики начали оказывать помощь Кумариташвили. Спортсмену делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавшего погрузили в вертолет, но по дороге в госпиталь он умер, не приходя в сознание.

Согласно официальной версии Международной федерации санного спорта (FIL), Кумариташвили допустил грубые ошибки, в результате которых потерял контроль и вылетел из саней. Однако многие спортсмены считали трассу слишком скоростной. Даже олимпийский чемпион Армин Цогеллер упал на ней во время тренировки. За пару дней до трагедии с Кумариташвили серьезные травмы получила саночница из Румынии Виолета Страмтурару. Спортсменка ударилась головой о лед, потеряла сознание и пропустила основные соревнования.

Гроб с телом грузинского спортсмена Нодара Кумариташвили, погибшего во время тренировки в олимпийском Ванкувере Фото: Давид Хизанишвили / РИА Новости

После гибели Кумариташвили на злополучном участке установили деревянные щиты. В FIL заявили, что это решение было принято не из-за требований безопасности, а ради саночников, которым было тяжело выходить на старт с психологической точки зрения.

Все грузинские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпиады в Ванкувере в черных траурных повязках. Собравшиеся на стадионе зрители почтили память Кумариташвили минутой молчания.

Как погиб лучший прыгун России с трамплина

В 2011 году 21-летний прыгун с трамплина Павел Карелин смог занять второе место на этапе Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене. Российские спортсмены давно не добивались таких высоких результатов. По итогам сезона он занял 23-е место в общем зачете Кубка мира.

Карелин был одной из надежд национальной команды на Олимпиаде в Сочи, но 9 октября 2011 года он разбился в автокатастрофе в Нижегородской области на 572-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». В машине также находились друзья Карелина, которым удалось выжить.

По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Машина потеряла управление и врезалась в грузовик, который был припаркован на обочине. В то же время представитель военно-следственного отдела по нижегородскому гарнизону заявил, что автомобиль Карелина был исправен, а авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения. Экспертиза показала, что в крови спортсмена был алкоголь.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Последний тур РПЛ: кто станет чемпионом — «Зенит» или «Краснодар»

Сафонов в финале Лиги чемпионов: как россиянин остановил грозную «Баварию»

Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче

Пушка страшная! «Спартак» третий раз подряд выбил ЦСКА из Кубка России