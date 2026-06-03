«Работа на сатану»: патриарх Кирилл дал совет творческим людям Патриарх Кирилл призвал людей из сферы творчества не работать на сатану

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал деятелей культуры не работать на сатану и не использовать искусство для развращения людей, передает РИА Новости. С таким заявлением он выступил на церемонии вручения Патриаршей литературной премии в Москве.

По словам предстоятеля РПЦ, талантливые люди несут особую ответственность за то, как распоряжаются своими способностями. Он подчеркнул, что искусство должно укреплять нравственное чувство человека, а не разрушать духовные ориентиры общества.

Кирилл также призвал представителей творческих профессий оставаться на стороне традиционных ценностей, веры и любви к Отечеству. По его мнению, писатели и деятели культуры должны не разделять общество, а способствовать его единству и духовному развитию.

Ранее патриарх Кирилл направил официальное поздравление митрополиту Шио по случаю его избрания католикосом-патриархом всея Грузии. В своем послании предстоятель РПЦ отметил, что сестринские Церкви издревле связаны на протяжении общей истории.