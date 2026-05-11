Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление митрополиту Шио по случаю его избрания католикосом-патриархом всея Грузии. В своем послании предстоятель РПЦ отметил, что сестринские Церкви издревле связаны на протяжении общей истории. Текст размещен на сайте Русской православной церкви.

Промыслом Божиим наши сестринские Церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории. Много раз посещая Грузию, а также принимая дорогих гостей из Иверской земли, я всегда ощущал глубокую духовную близость наших единоверных народов, — говорится в поздравлении.

В понедельник, 11 мая, расширенное церковное собрание избрало 142-м католикосом-патриархом всея Грузии владыку Шио, который ранее исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39.

Ранее Шио III официально сообщил, что торжественная церемония его интронизации назначена на 12 мая. Масштабное духовное мероприятие пройдет в историческом храме Светицховели.