День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 21:37

Патриарх Кирилл обратился к новому католикосу Грузии

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием католикосом Грузии

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление митрополиту Шио по случаю его избрания католикосом-патриархом всея Грузии. В своем послании предстоятель РПЦ отметил, что сестринские Церкви издревле связаны на протяжении общей истории. Текст размещен на сайте Русской православной церкви.

Промыслом Божиим наши сестринские Церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории. Много раз посещая Грузию, а также принимая дорогих гостей из Иверской земли, я всегда ощущал глубокую духовную близость наших единоверных народов, — говорится в поздравлении.

В понедельник, 11 мая, расширенное церковное собрание избрало 142-м католикосом-патриархом всея Грузии владыку Шио, который ранее исполнял обязанности местоблюстителя после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. За его кандидатуру было отдано 22 голоса из 39.

Ранее Шио III официально сообщил, что торжественная церемония его интронизации назначена на 12 мая. Масштабное духовное мероприятие пройдет в историческом храме Светицховели.

Общество
РПЦ
патриарх Кирилл
церкви
поздравления
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители принудительно взяли биоматериалы у мэра Уфы
Патриарх Кирилл обратился к новому Католикосу Грузии
«Где результат?»: Роднину возмутил российский футбол
НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку
Школьницу застрелили в парке перед выпускным
Юноша и трое работников скорой помощи попали под прицел ВСУ
Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей
В Финляндии расправились с художницей из России
Анжелика Варум прилетела к дочери в США и сделала загадочное фото
Захарова разбила мечты Каллас об участии в переговорах с Россией
Российский посол сорвал овации в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО
НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака
Месси попал в расширенную заявку Аргентины на ЧМ-2026
Снежные бури атаковали Урал: ураган 11 мая, когда закончится непогода, чего ждать
Союзники отказали Украине в одном вопросе, боясь за безопасность
Медика ВСУ объявили в розыск за пытки российских пленных
В США рассказали о состоянии заразившегося хантавирусом американца
Фицо привез в Москву сенсацию, новые правила для арендаторов: что дальше
Стало известно, куда ринулись российские жрицы любви после обстрелов Дубая
«Час сидел — рыдал»: Песков поделился эмоциями от ледового шоу Навки
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.