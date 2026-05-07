Сафонов в финале Лиги чемпионов: как россиянин остановил грозную «Баварию»

Игроки «Пари Сен-Жермен» Виллиан Пачо и Матвей Сафонов дают друг другу пять во время ответного полуфинального матча с «Баварией» на стадионе «Альянц Арена» Игроки «Пари Сен-Жермен» Виллиан Пачо и Матвей Сафонов дают друг другу пять во время ответного полуфинального матча с «Баварией» на стадионе «Альянц Арена» Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим дважды в финал Лиги чемпионов. Как голкипер остановил грозную «Баварию» — в материале NEWS.ru.

Как сложился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — ПСЖ

Французский ПСЖ приехал в Мюнхен, имея перевес в один мяч: первая игра в Париже завершилась со счетом 5:4. В той встрече Сафонов отразил четыре удара, в отличие от своего коллеги Мануэля Нойера. Вратарь «Баварии» установил антирекорд Лиги чемпионов. Мануэль не смог отразить ни одного удара в створ ворот, пропустив пять голов.

Нойер неудачно начал и ответный матч: нападающий ПСЖ Усман Дембеле забил уже на третьей минуте. Французы увеличили отрыв от «Баварии» до двух мячей (6:4). Учитывая первую встречу, Нойер пропустил все голы от команды Луиса Энрике после шести ударов в створ.

До конца матча «Бавария» смогла отыграться. Харри Кейн забил на 94-й минуте, пробив точно в верхний угол без шансов для Сафонова. У немецкой команды не осталось времени отыграть еще один мяч — 6:5 по сумме двух матчей. ПСЖ Сафонова второй год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперником команды Луиса Энрике стал лондонский «Арсенал». Игра состоится 30 мая в Будапеште.

Какие спорные эпизоды произошли в матче «Бавария» — ПСЖ

Матч «Бавария» — ПСЖ не обошелся без спорных судейских решений. В первом тайме мяч попал в руку имевшему желтую карточку защитнику парижан Нуну Мендешу. Спустя несколько минут полузащитник ПСЖ Витинья попытался вынести мяч из штрафной и попал в находившуюся в неестественном положении руку Жоау Невешу. В обоих случаях португальский арбитр Жоау Пиньейру не назначил пенальти.

Позднее судейские эксперты подробно объяснили второй эпизод. По их словам, мяч попал в Невеша после сильного удара его же партнера по команде. Согласно правилу «свой от своего», если мяч отскакивает в руку от близко стоящего одноклубника при случайном контакте, это не считается нарушением. Главный тренер «Баварии» Венсан Компани раскритиковал работу судей после матча.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26: «Бавария» Мюнхен — ПСЖ. В воротах ПСЖ — Матвей Сафонов Лига чемпионов УЕФА 2025/26: «Бавария» Мюнхен — ПСЖ. В воротах ПСЖ — Матвей Сафонов Фото: Elyxandro Cegarra/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Для меня это была очевидная вторая желтая [карточка]. Абсолютно ясно! Каким-то образом был назначен штрафной в нашу сторону. И этот инцидент, конечно же, является решающим моментом игры. А потом мы видим вот такую ​​сцену: рука Невеша поднята, мяч касается его руки. А объяснение — это было попадание в своего игрока. Но свой игрок находился в 10 метрах от него!» — сказал Компани.

Арбитры поступили правильно, не поставив пенальти в ворота ПСЖ за попадания мяча в руку Невеша, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что мюнхенцы всю игру пытались перехватить инициативу, но сделать это получилось слишком поздно.

«Первая игра была эталоном атакующего футбола. „Бавария“ сразу получила гол, и все ждали повторения. К сожалению, или, к счастью, этого не случилось. Всю игру мюнхенцы старались перехватить инициативу, но забить удалось только в добавленное время — уже было поздно. Пенальти? В России бы такой поставили не задумываясь, но на самом деле это просто случайность. Не показали на точку и правильно сделали», — сказал Масалитин.

Быстрый гол Дембеле сильно повлиял на ход ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Пари Сен-Жермен», заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, игра полностью оправдала ожидания.

«Было меньше забитых мячей по сравнению с прошлым матчем. Быстрый гол сильно изменил игру. Было несколько спорных ситуаций. В эпизоде с попаданием мяча в руку Жоао Невеша от своего партнера — это не пенальти, а вот в моменте с Нуну Мендешем можно было ставить точку и удалять защитника ПСЖ», — сказал Булыкин.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26: «Бавария» — «Пари Сен-Жермен», на стадионе «Альянц Арена». Слева направо: Харри Кейн («Бавария») атакует ворота, защищаемые Матвеем Сафоновым («Пари Сен-Жермен») Лига чемпионов УЕФА 2025/26: «Бавария» — «Пари Сен-Жермен», на стадионе «Альянц Арена». Слева направо: Харри Кейн («Бавария») атакует ворота, защищаемые Матвеем Сафоновым («Пари Сен-Жермен») Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Как в России оценили игру Сафонова в матче против «Баварии»

Булыкин в разговоре с NEWS.ru отметил уверенную игру Сафонова. По его словам, голкипер несколько раз спас команду и помог ПСЖ выйти в финал Лиги чемпионов.

«Сейчас Сафонов основной вратарь ПСЖ, помогает команде, а это самое главное», —заявил Булыкин.

Сафонов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в последних матчах за ПСЖ, заявил NEWS.ru экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он выразил надежду, что россиянин будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы по итогам сезона.

«Чем дольше стоит, тем лучше показывает результаты. Это говорит о том, что вратарская российская и советская школа остается на передовых позициях. Я надеюсь, что по итогам года, возможно, Сафонов будет номинирован на звание лучшего вратаря Европы», — сказал Кавазашвили.

В матче против «Баварии» Сафонов отразил пять ударов. Издание Footmercato поставило россиянину оценку шесть из десяти. L'Équipe дал Матвею семь баллов.

