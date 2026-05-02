Измены жене, ссора с сыном, свой клуб с Месси в составе: как живет Бекхэм

Самому стильному игроку мирового футбола Дэвиду Бекхэму исполнился 51 год. Как спортсмену удалось спасти брак после измены, почему он поругался со старшим сыном, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

За какие команды играл футболист Дэвид Бекхэм

Бекхэм родился в 1975 году в небольшом британском городе Лейтонстоун. Его отец Эдвард Алан был болельщиком «Манчестер Юнайтед». Когда Бекхэму исполнилось семь лет, родители отправили его в футбольную академию Бобби Чарльтона. В 16 лет Бекхэм оказался в молодежной команде «Манчестер Юнайтед».

В 1993 году Дэвид дебютировал в основном составе «красных дьяволов». В 1996-м Бекхэм забил один из самых знаменитых голов в карьере: он отправил мяч с центра поля в ворота «Уимблдона». Еще один памятный гол в футболке «Манчестер Юнайтед» Дэвид забил со штрафного удара в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В составе «красных дьяволов» Бекхэм стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. В 2003 году полузащитник ушел из «Манчестер Юнайтед». У футболиста возник конфликт с главным тренером команды сэром Алексом Фергюсоном после поражения от лондонского «Арсенала».

«Мы повздорили, я не выдержал и послал Фергюсона. Он разозлился и швырнул бутсу, которая прилетела прямо мне в бровь», — рассказал Бекхэм в документальном фильме Netflix.

С 2003 по 2007 год Дэвид играл за мадридский «Реал», в составе которого выступали звезды мирового футбола — Роналду, Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Рауль, Роберто Карлос и другие. Несмотря на сильный состав, получивший название «галактикос», Бекхэм выиграл с клубом лишь один чемпионат и Суперкубок Испании. Однажды англичанин задался вопросом, зачем он нужен «Реалу», ведь на его позиции на правом фланге играл Фигу. Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что за счет покупки Бекхэма клуб в три раза увеличил свои доходы.

Затем полузащитник играл за американский «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого дважды стал чемпионом MLS. Одной из опций контракта была возможность заявки собственной команды за $25 млн. Гарантированный гонорар англичанина за пять сезонов в США составил $27 млн. Все остальное — доходы от рекламы, спонсорские выплаты, проценты от продажи билетов и атрибутики.

В межсезонье Бекхэм дважды отправлялся в аренду в «Милан», чтобы поддерживать форму. В 2010 году полузащитник приехал на домашний стадион «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Бекхэма заменили на 64-й минуте, а Фергюсон и все болельщики стоя аплодировали воспитаннику.

В 2013 году Бекхэм завершил карьеру в 38 лет. Последним клубом англичанина стал «Пари Сен-Жермен», в составе которого он стал чемпионом Франции.

Дэвид Бекхэм, 2011 год Фото: x29/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как футболист Дэвид Бекхэм играл за сборную Англии

Чемпионат мира — 1998 во Франции стал первым в карьере Бекхэма. В матче 1/8 финала между сборными Англии и Аргентины полузащитник был удален на 47-й минуте. После остановки игры он не сдержался и ударил ногой нарушившего на нем правила Диего Симеоне. Команда осталась в меньшинстве и вылетела из турнира, уступив в серии пенальти. Бекхэма обвинили в поражении не только болельщики, но и тренер Гленн Ходдл.

«Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, о чем жалею, я хочу, чтобы этого момента не было в моей карьере. С другой стороны, не случись он, моя карьера сложилась бы не так, как она сложилась. Не думаю, что эмоции переполняли меня так когда-то еще, как тогда, когда я уехал со стадиона и встретил родителей. Я рыдал без остановки, и за это мне немного стыдно», — говорил Бекхэм про свое удаление.

Футболиста ненавидела вся Англия. Впоследствии Бекхэм говорил, что у него была депрессия. Мать футболиста Сандра рассказывала, что получала письма с угрозами от фанатов. Папарацци преследовали ее сына по пятам.

Бекхэм, как и все его партнеры по сборной, неудачно выступал на крупных турнирах. В 2004 году полузащитник не забил в серии пенальти, и англичане вылетели в четвертьфинале чемпионата Европы в Португалии. На мировом первенстве в Германии в 2006-м точный удар Бекхэма в матче против Эквадора помог сборной выйти в четвертьфинал. Но затем англичане потерпели поражение от португальцев. В 2009 году Бекхэм завершил карьеру в национальной команде.

Дэвид Бекхэм, 2013 год Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как футболист Дэвид Бекхэм познакомился с певицей Викторией Адамс

В 1997 году Бекхэм впервые увидел певицу Викторию Адамс по телевизору в клипе на песню Say You Will Be There группы Spice Girls. У девушки был псевдоним Пош Спайс. Адамс была из состоятельной семьи: ее отец Энтони работал инженером-электронщиком.

Дэвид и Виктория познакомились друг с другом на благотворительном матче. Девушка оставила футболисту свой номер телефона, намекнув, что не против с ним поужинать.

«Мы проговорили около часа в комнате отдыха для игроков. В тот день у нее был поезд, поэтому она написала свой номер на железнодорожном билете. Я храню его до сих пор», — вспоминал Бекхэм.

Вскоре они вместе стали появляться на различных мероприятиях, а певица начала посещать матчи Бекхэма. В 1999 году Дэвид и Виктория поженились. Гостями свадьбы, прошедшей в ирландском замке Латтрелстоун, стали 300 человек. Во время церемонии молодожены сменили не один экстравагантный образ. В какой-то момент они облачились в ярко-фиолетовые наряды, декорированные искусственными цветами.

«Не могу вспомнить, когда я решил надеть на свадьбу фиолетовый костюм. Думаю, это предложила Виктория, а я просто согласился. Господи, о чем мы думали?» — заявил впоследствии Бекхэм.

Стоимость свадьбы составила 800 тысяч фунтов стерлингов. После церемонии молодые супруги приобрели особняк в графстве Хартфордшир. Виктория не только взяла на себя все бытовые вопросы, но и полностью изменила имидж мужа. Супруга лично разработала новый стиль Бекхэма, благодаря которому он получил множество выгодных рекламных контрактов и звание секс-символа, что не нравилось Фергюсону. Дэвид сбрил бороду по просьбе жены, потому что она отказывалась с ним целоваться.

В 2003 году Бекхэм переехал в Мадрид, а Виктория осталась с детьми в Великобритании. Оказавшись вдали от жены, футболист закрутил роман с личной ассистенткой Ребеккой Лус. Поначалу Дэвид отрицал факт отношений на стороне, но папарацци засняли его целующимся с девушкой на тайном свидании и нашли их любовную переписку. Бекхэм признался супруге в измене, но она простила его и вместе с детьми переехала в Мадрид. Футболист заявлял, что до сих пор не понимает, как ему удалось сохранить семью. По мнению Бекхэма, это был самый непростой период за все время брака.

В 2010 году в СМИ появилась информация о том, что Бекхэм изменил жене с моделью Ирмой Ничи, из-за чего он может бросить жену и детей. Однако Виктория вновь встала на сторону мужа. Она заявила, что не верит слухам, а любые трудности только сближают супругов. В 2012 году ходили кривотолки о романе Бекхэма с певицей Кэтрин Дженкинс, но оба опровергли эту информацию.

Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Как футболист Дэвид Бекхэм поругался со старшим сыном Бруклином

Дэвид и Виктория воспитывают четверых детей: трех сыновей — Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Старший ребенок сначала пошел по стопам отца и занимался футболом в академии лондонского «Арсенала». В 2014 году Бруклин занялся модельным бизнесом, а затем увлекся кулинарией. В конце 2025-го отношения родителей и старшего сына ухудшились.

В 2020 году Бруклин начал встречаться с американской актрисой Николой Пельтц. В 2022-м они поженились во Флориде. Бруклин взял себе фамилию жены — теперь он Пельтц-Бекхэм.

Между Викторией и Николой сразу же возникли разногласия. Британские таблоиды писали, что поводом для конфликта мог стать выбор свадебного платья. Это породило слухи о том, что свекровь и невестка не ладят, хотя изначально Бекхэмы одобрили выбор сына. В декабре 2025-го британские таблоиды сообщили, что Дэвид и Виктория отписались от сына в соцсетях. Однако младший сын Бекхэмов Круз опроверг эту информацию.

«Мама и папа никогда бы не отписались от сына… Давайте разберемся в фактах. Они проснулись заблокированными, как и я», — заявил Круз.

20 января 2026-го Бруклин рассказал о конфликте с семьей в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он обвинил родителей в чрезмерном контроле. По его словам, Дэвид и Виктория лишь создавали образ счастливой семьи.

«Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, моя семья и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя и рассказывать правду лишь о некоторых из опубликованных лживых историях. Я не хочу мириться со своей семьей. Меня не контролируют, я впервые в жизни отстаиваю свои права. Всю свою жизнь мои родители контролировали информацию, касающуюся нашей семьи. Недавно я своими глазами увидел, на что они готовы пойти, чтобы распространять бесчисленные лживые истории в СМИ за счет невинных людей, чтобы сохранить свой имидж. Но я верю, что правда всегда всплывает наружу», — написал Бруклин.

Молодой человек заявил, что Дэвид и Виктория еще до свадьбы пытались разрушить его отношения с Николой. Бруклин отметил, что родственники заблокировали его в соцсетях.

В тот день, когда старший сын опубликовал пост, Дэвид находился на экономическом форуме в Давосе. Он игнорировал вопросы журналистов о Бруклине, но, говоря на другую тему, произнес: «Вы должны позволять своим детям ошибаться». Через несколько дней в эфире CNBC Бекхэм заявил о негативном влиянии соцсетей.

«То, к чему дети имеют доступ в наши дни, может быть опасно. Но я лично убедился, особенно на примере своих детей, что нужно это использовать в правильных целях», — сказал футболист.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Michael Mattes / AdMedia/Global Look Press

Чем сейчас занимается экс-футболист Дэвид Бекхэм

После завершения карьеры Бекхэм решил создать свою команду в США. Выбор пал на Майами, где с 2001 года не было профессионального клуба. Бекхэм несколько лет искал инвесторов и договаривался с американскими футбольными чиновниками. С 2020 года «Интер Майами» выступает в MLS. Сейчас в команде Бекхэма играют звезды мирового футбола — Лионель Месси и Луис Суарес. По информации испанской газеты Marca, Дэвид хочет пригласить в «Интер Майами» Криштиану Роналду, поскольку у португальца возникла напряженная ситуация в клубе «Аль-Наср». Бекхэм мечтает, чтобы два выдающихся футболиста современности сыграли вместе в одной команде.

Семья Дэвида живет в особняке стоимостью $12 млн в английском Котсуолдсе. Экс-футболист выращивает овощи и фрукты, занимается разведением кур, любит готовить. С начала пандемии коронавируса он обзавелся пчелиными ульями и собирает мед.

В США экс-футболисту принадлежат пентхаус в жилом комплексе One Thousand Museum на берегу океана в Майами, а также дворец XX века в Лос-Анджелесе. В 2019 году он обошелся англичанину в 18 млн фунтов стерлингов. В особняке 123 комнаты, на его территории есть бассейн, спортивная площадка, гаражи, парковка и фонтан с подсветкой. В 2024 году Бекхэмы купили особняк за 55,6 млн фунтов стерлингов с видом на залив Бискейн.

