«Я молчал годами»: сын Бекхэмов высказал обиду на родителей

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин рассказал о конфликте с семьей в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. По его словам, звездные мама и папа лишь создавали образ счастливой семьи.

Я молчал годами, пытаясь держать это в секрете. Однако мои родители и их команда продолжали обращаться в прессу, не оставив мне другого выбора, как рассказать правду. Я не хочу мириться со своей семьей. Меня больше не контролируют, и я впервые отстаиваю свои права, — написал Бекхэм.

Бекхэм также раскрыл детали поведения родителей на его свадьбе с Николой Пельтц, которую те не считают членом семьи. Наследник обвинил родню в попытках разрушить его брак до и после торжества.

Ранее Бруклин направил своим родителям юридическое уведомление, в котором говорится, что супруги могут связываться с ним только через адвокатов. Звездный наследник решился на крайние меры после публикаций в СМИ, где утверждалось, что он полностью находится под влиянием своей жены Пельтц.

