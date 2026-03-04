Минтруд к 2027 году сократит «неженский» список профессий РИА Новости: Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий в РФ

Министерство труда РФ готовится к масштабному пересмотру перечня профессий, запрещенных для женщин, сообщила РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Старт реформы намечен на 2026 год, а уже в 2027 году россиянки смогут официально претендовать на ряд специальностей в промышленности, которые ранее считались для них недоступными.

Это позволит расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска, — сказала Ушкац.

Из актуального списка планируется исключить позиции, связанные с управлением тяжелой техникой. В первую очередь это коснется машинистов экскаваторов и погрузочных машин, а также ряда профессий в шахтах и горнодобывающей отрасли. Инициатива призвана не только расширить карьерные возможности для женщин, но и повысить конкурентоспособность экономики за счет привлечения квалифицированных специалистов вне зависимости от их пола.

Ранее сообщалось, что зарплаты наиболее востребованных IT-специалистов в Санкт-Петербурге превысили 500 тыс. рублей в месяц. Речь идет о высококвалифицированных разработчиках в сфере машинного обучения и больших данных.