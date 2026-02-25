Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 23:40

Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минтруд предложил обновить перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства. В новый список вошли 363 позиции.

По информации министерства, актуализация связана с вступлением в силу обновленного классификатора профессий. Количество врачебных специализаций в перечне увеличилось более чем в три раза, появились травматологи, неврологи и офтальмологи.

Ранее профессор Александр Чулок заявил: профессии, связанные с наукой и технологиями, будут особенно актуальны в ближайшем будущем. По его словам, речь идет не только о нейросетях и роботизации, но и об освоении космоса, Арктики, Мирового океана, биотехнологиях и медицине.

До этого сообщалось, что профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Зарплата таких специалистов составила от 267 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил: число профессий в России увеличилось до 10 тыс. Он отметил, что развитие ИИ поднимает планку вхождения в профессию, зачастую необходимы определенные базовые навыки.

Минтруд
профессии
Россия
служба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта
ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией
Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США
Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»
В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах
Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей
Стало известно о смене локации для переговоров по Украине
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.