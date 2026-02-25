Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил обновить перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2026 год, сообщили в пресс-службе ведомства. В новый список вошли 363 позиции.

По информации министерства, актуализация связана с вступлением в силу обновленного классификатора профессий. Количество врачебных специализаций в перечне увеличилось более чем в три раза, появились травматологи, неврологи и офтальмологи.

Ранее профессор Александр Чулок заявил: профессии, связанные с наукой и технологиями, будут особенно актуальны в ближайшем будущем. По его словам, речь идет не только о нейросетях и роботизации, но и об освоении космоса, Арктики, Мирового океана, биотехнологиях и медицине.

До этого сообщалось, что профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Зарплата таких специалистов составила от 267 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил: число профессий в России увеличилось до 10 тыс. Он отметил, что развитие ИИ поднимает планку вхождения в профессию, зачастую необходимы определенные базовые навыки.