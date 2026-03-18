Капитальный ремонт 670 кровель проведут в Крыму в 2026 году

В Крыму в 2026 году проведут почти тысячу видов работ, в частности капитально отремонтируют 670 кровель и более 200 внутридомовых систем, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Власти уже заключили контракты на 703 вида работ.

Кроме того, специалисты обновят 43 лифта, отметил Аксенов. По его словам, Крым входит в число лидеров по замене соответствующего оборудования в России на период 2025-2030 годов. Глава региона добавил, что обновление жилого фонда — это инвестиция в долгосрочное развитие городов и поселков.

Ранее первый зампред Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что республика за 12 лет с момента вхождения в состав России получил такую инфраструктуру, о которой раньше могла только мечтать. По его словам, на полуострове появились великолепные автомобильные трассы.