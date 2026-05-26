26 мая 2026 в 03:09

Суд за пенсию, операции, общение с Пугачевой: как живет Анастасия Волочкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее суде за пенсию и общении с певицей Аллой Пугачевой?

Операции на ноге

Волочкова призналась, что нарушила все предписания врачей после проведенной операции по замене тазобедренного сустава. Сейчас артистка готовится к премьере нового шоу.

«Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. Я должна была еще три месяца делать просто упражнения и ждать, пока все заживет, но танцевальные номера сами себя не сделают», — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что все же запланировала отдых. Она поделилась, что в июле планирует поездку на Мальдивы.

Отсутствие пенсии

Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. Балерина сообщила, что намерена продолжать судебные разбирательства не из-за денег, а ради восстановления справедливости.

«Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж. Конечно, мой адвокат сейчас занимается этим вопросом, ей удалось очень многое сделать, она — профессионал. Добрые люди, у меня стаж не 15, а 30 лет», — пожаловалась Волочкова.

По закону балерина имеет право на пенсию после 15 лет профессионального стажа. Если же подтвердить его не удастся, выплаты назначат на общих условиях с 60 лет.

Общение с Пугачевой

Волочкова рассказала, что продолжает близко общаться с Пугачевой после ее отъезда из России. Волочкова напомнила о своих двух операциях на ноге в феврале текущего года, которые проходили в Германии.

По словам Волочковой, Пугачева одной из первых поддержала ее после хирургического вмешательства.

«Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках», — сказала Волочкова.

Балерина также отметила, что Пугачева сыграла важную роль в ее жизни.

«Алла Борисовна — это человек, которому я очень благодарна. Она поддерживала меня во все времена. Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения», — добавила Волочкова.

Отношения с Басковым

Волочкова сообщила, что обязана жизнью певцу Николаю Баскову. По словам балерины, ее и певца связывают особенные чувства.

«У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал и морально, и не только — это как раз касается операций», — отметила Волочкова.

Балерина напомнила, что дружит с Басковым в течение 25 лет. Она отметила, что родилась с артистом в один год, и у них в жизни очень много похожих событий. В том числе женитьба и замужество, неудачи в личной жизни и карьере, добавила Волочкова.

