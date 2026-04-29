«Чувства до сих пор»: Волочкова об особенных отношениях с известным артистом Волочкова заявила, что обязана Баскову жизнью

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что обязана жизнью певцу Николаю Баскову. По словам балерины, ее и певца связывают особенные чувства.

У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал и морально, и не только — это как раз касается операций, — отметила Волочкова.

Балерина напомнила, что дружит с Басковым в течение 25 лет. Она отметила, что родилась с артистом в один год, и у них в жизни очень много похожих событий. В том числе женитьба и замужество, неудачи в личной жизни и карьере, добавила Волочкова.

Ранее танцовщица сообщила, что состоит в романтических отношениях. Однако, по ее словам, этот роман вряд ли закончится созданием семьи, так как нынешний избранник не соответствует ее самым высоким требованиям.

Также Волочкова резко раскритиковала голливудского актера Тимоти Шаламе, назвав его невежественным человеком. Поводом стали слова артиста о том, что опере и балету уделяют слишком много внимания, хотя на самом деле они никому не интересны.