29 апреля 2026 в 14:12

«Чувства до сих пор»: Волочкова об особенных отношениях с известным артистом

Волочкова заявила, что обязана Баскову жизнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова сообщила РИА Новости, что обязана жизнью певцу Николаю Баскову. По словам балерины, ее и певца связывают особенные чувства.

У нас с Колей чувства до сих пор. Он мне очень помогал в последнее время, я во многом обязана ему жизнью. Помогал и морально, и не только — это как раз касается операций, — отметила Волочкова.

Балерина напомнила, что дружит с Басковым в течение 25 лет. Она отметила, что родилась с артистом в один год, и у них в жизни очень много похожих событий. В том числе женитьба и замужество, неудачи в личной жизни и карьере, добавила Волочкова.

Ранее танцовщица сообщила, что состоит в романтических отношениях. Однако, по ее словам, этот роман вряд ли закончится созданием семьи, так как нынешний избранник не соответствует ее самым высоким требованиям.

Также Волочкова резко раскритиковала голливудского актера Тимоти Шаламе, назвав его невежественным человеком. Поводом стали слова артиста о том, что опере и балету уделяют слишком много внимания, хотя на самом деле они никому не интересны.

СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
В МЧС раскрыли ситуацию с энергоснабжением после паводка в Дагестане
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

