«Свободная»: Волочкова объяснила, почему не выйдет замуж за возлюбленного

Волочкова призналась, что состоит в отношениях и не мыслит жизни без романтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова призналась, что сейчас состоит в романтических отношениях. Однако, по ее словам, которые приводит РИА Новости, этот роман вряд ли закончится созданием семьи, так как нынешний избранник не соответствует ее самым высоким требованиям.

Если говорить о романтических отношениях, то они у меня, действительно, есть всегда. Я — свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни. Если говорить о создании союза и семьи, то в этом случае мое сердце свободно, — отметила она.

Ранее Волочкова резко раскритиковала голливудского актера Тимоти Шаламе, назвав его невежественным человеком. Поводом стали слова артиста о том, что опере и балету уделяют слишком много внимания, хотя на самом деле они никому не интересны.

Также стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего молодого человека Волочковой, ранее судимого бизнесмена Дмитрия Дюрана. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, предприниматель стал фигурантом по делу о мошенничестве с ущербом более 40 млн рублей.

