Дочь Сергея Жукова перестала скрывать роман с футболистом

Дочь певца Сергея Жукова Вероника перестала скрывать отношения с футболистом ЦСКА Матвеем Лукиным. Пара опубликовала совместные фотографии в соцсетях, тем самым подтвердив, что их связывает не просто дружба.

У влюбленных есть небольшая разница в возрасте — Жукова отпразднует совершеннолетие только в ноябре, а Лукину в апреле исполнилось 22. При этом парень уже называет артиста своей семьей, отправившись в отпуск с его дочерью.

Ранее лидер «Руки Вверх!» заявил, что его песни остаются популярными у молодежи, потому что новое поколение романтизирует эпоху 90-х. Певец отметил, что ему приятно, что старые песни группы все еще находят отклик в сердцах слушателей. Он добавил, что всегда рад новым поклонникам.

До этого Жуков записал новую версию своего хита «Алешка», но сделал это с нарочитой шепелявостью и картавостью. Таким оригинальным способом артист ответил на обвинения своего коллеги — исполнителя хита «Девушки как звезды» Андрея Губина. Также в тексте говорится, что «у Сережки с дикцией беда» и фанаты якобы уже давно не понимают, о чем он поет.