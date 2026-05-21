Певец Жуков ответил, почему его песни нравятся молодежи Певец Жуков: молодежь романтизирует эпоху 90-х с помощью музыки

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что его песни остаются популярными у молодежи, потому что новое поколение романтизирует эпоху 90-х, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что всегда рад новым поклонникам.

Это всегда приятно, когда новое поколение воспринимает твое творчество. Приятно, когда песни, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодежи, — рассказал Жуков.

Певец подчеркнул, что надеется, что его новый альбом также заинтересует молодых слушателей. Он отметил, что не против завоевать признание зумеров.

Ранее психолог Элина Школьник рассказала, что ностальгия по 90-м связана с потребностью в настоящей и искренней культуре. По ее словам, это был последний период без интернета и вечной погони за трендами соцсетей.