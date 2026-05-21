Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:25

Певец Жуков ответил, почему его песни нравятся молодежи

Певец Жуков: молодежь романтизирует эпоху 90-х с помощью музыки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что его песни остаются популярными у молодежи, потому что новое поколение романтизирует эпоху 90-х, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что всегда рад новым поклонникам.

Это всегда приятно, когда новое поколение воспринимает твое творчество. Приятно, когда песни, написанные 15–20 лет назад, находят отклик в сердцах молодежи, — рассказал Жуков.

Певец подчеркнул, что надеется, что его новый альбом также заинтересует молодых слушателей. Он отметил, что не против завоевать признание зумеров.

Ранее психолог Элина Школьник рассказала, что ностальгия по 90-м связана с потребностью в настоящей и искренней культуре. По ее словам, это был последний период без интернета и вечной погони за трендами соцсетей.

Шоу-бизнес
Сергей Жуков
песни
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Достигла уровня холодной войны»: Полянский разоблачил НАТО
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.