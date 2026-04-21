Психолог назвала причины ностальгии по 90-м

Психолог Школьник: ностальгия по 90-м связана с потребностью в искренности

Во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год Во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Ностальгия по 90-м связана с потребностью в настоящей и искренней культуре, заявила Pravda-nn.ru психолог Элина Школьник. Она отметила, что это был последний период без интернета и вечной погони за трендами соцсетей.

Специалист подчеркнула, что культура того времени была яркой и иногда безвкусной, однако люди не были подвержены давлению инфлюенсеров. По ее словам, в эпохе 90-х люди пытаются найти аутентичность, которой им не хватает сейчас.

Школьник отметила, что обращение к прошлому позволяет по-новому взглянуть на него, пережить заново или впервые, выделить все ценное и понять, от чего стоит отказаться, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Она также напомнила, что на смену моде на 90-е уже приходит ностальгия по 2000-м годам.

Ранее визажист Ольга Гаврилина рассказала, что в соцсетях набирает популярность тренд Bebot с использованием классических техник макияжа 2000-х годов. По ее словам, он считывается как ностальгия по эстетике тех лет: морозный внутренний уголок глаза, холодные оттенки, мерцающие текстуры, глянцевый финиш.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

