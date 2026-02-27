Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:50

Визажист рассказала о новых трендах в макияже

Визажист Гаврилина: в соцсетях становится популярным бьюти-тренд Bebot

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В соцсетях набирает популярность тренд Bebot с использованием классических техник макияжа 2000-х годов, рассказала 360.ru визажист, стилист по прическам Ольга Гаврилина. Она отметила, что он стремительно набирает популярность.

Тренд Bebot действительно активно набирает популярность в социальных сетях. Он считывается как ностальгия по эстетике 2000-х: морозный внутренний уголок глаза, холодные оттенки, мерцающие текстуры, глянцевый финиш, — рассказала Гаврилина.

Визажист считает, что новый тренд в макияже забудется также быстро, как набрал популярность. Она отметила, что при этом эстетика нулевых останется в моде.

Ранее косметолог Валерия Шаповалова рассказала, что в холодное время года перед нанесением макияжа важно увлажнить кожу с помощью кремов с плотной текстурой. В противном случае косметика, в частности тональные средства, лишь подчеркнет шелушения и неровности.

визажисты
макияж
тренды
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие машины появятся в таксопарках
Артиллеристы «Севера» сорвали логистику ВСУ в Сумской области
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.