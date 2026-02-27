Визажист рассказала о новых трендах в макияже Визажист Гаврилина: в соцсетях становится популярным бьюти-тренд Bebot

В соцсетях набирает популярность тренд Bebot с использованием классических техник макияжа 2000-х годов, рассказала 360.ru визажист, стилист по прическам Ольга Гаврилина. Она отметила, что он стремительно набирает популярность.

Тренд Bebot действительно активно набирает популярность в социальных сетях. Он считывается как ностальгия по эстетике 2000-х: морозный внутренний уголок глаза, холодные оттенки, мерцающие текстуры, глянцевый финиш, — рассказала Гаврилина.

Визажист считает, что новый тренд в макияже забудется также быстро, как набрал популярность. Она отметила, что при этом эстетика нулевых останется в моде.

