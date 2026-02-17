Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:36

Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа

Визажистка из Челябинской области сделала макияж дочери Дональда Трампа

Тиффани Трамп Тиффани Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кристина Шнякина, визажистка из поселка Фершампенуаз в Челябинской области, получила возможность поработать с 32-летней Тиффани Трамп — дочерью президента США Дональда Трампа, передает Telegram-канал Mash. Тиффани выбрала россиянку среди множества специалистов по всему миру.

Трамп сама нашла Кристину. Она заметила ее идеальные стрелки и связалась через общих друзей. Россиянка специально прилетела в Дубай, где Тиффани находилась по делам с мужем.

Тиффани поделилась, что неизменно предпочитает нанимать специалистов из России. В США они пользуются большой популярностью. По ее мнению, российские работницы отличаются аккуратностью, чистоплотностью и тщательностью в своей работе.

Девушка занимается макияжем уже 11 лет. Ее карьера началась в Челябинске, после чего она переехала в Москву. Теперь Кристина может стать популярной звездной визажисткой международного уровня.

Ранее Трамп в ходе публичного выступления пошутил о своем маникюре, заявив, что решил отрастить ногти под впечатлением от стиля рэп-исполнительницы Ники Минаж. Во время мероприятия президент и Минаж сделали совместное фото, взявшись за руки. У певицы были длинные наращенные ногти, в то время как на руке Трампа заметили плотный слой тонального крема.

Дональд Трамп
дочери
макияж
визажисты
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.