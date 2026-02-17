Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа

Кристина Шнякина, визажистка из поселка Фершампенуаз в Челябинской области, получила возможность поработать с 32-летней Тиффани Трамп — дочерью президента США Дональда Трампа, передает Telegram-канал Mash. Тиффани выбрала россиянку среди множества специалистов по всему миру.

Трамп сама нашла Кристину. Она заметила ее идеальные стрелки и связалась через общих друзей. Россиянка специально прилетела в Дубай, где Тиффани находилась по делам с мужем.

Тиффани поделилась, что неизменно предпочитает нанимать специалистов из России. В США они пользуются большой популярностью. По ее мнению, российские работницы отличаются аккуратностью, чистоплотностью и тщательностью в своей работе.

Девушка занимается макияжем уже 11 лет. Ее карьера началась в Челябинске, после чего она переехала в Москву. Теперь Кристина может стать популярной звездной визажисткой международного уровня.

Ранее Трамп в ходе публичного выступления пошутил о своем маникюре, заявив, что решил отрастить ногти под впечатлением от стиля рэп-исполнительницы Ники Минаж. Во время мероприятия президент и Минаж сделали совместное фото, взявшись за руки. У певицы были длинные наращенные ногти, в то время как на руке Трампа заметили плотный слой тонального крема.