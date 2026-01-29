Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 06:02

«Я отращу ногти»: Трамп вдохновился маникюром рэп-исполнительницы

Трамп вдохновился стилем Ники Минаж и в шутку пообещал отрастить ногти

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп неожиданно затронул тему ухода за руками во время публичного выступления. В ходе мероприятия, посвященного социальной инициативе, американский лидер пошутил, что решил поработать над маникюром, впечатлившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж.

Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр, — пошутил президент.

Эта шутка прозвучала в рамках обсуждения так называемых «счетов Трампа». Во время того же мероприятия президент и рэп-исполнительница сделали совместное фото, взявшись за руки. На кадрах заметен контраст: у Минаж — длинные наращенные ногти, а у Трампа — плотный слой тонального крема на руке.

Последний был нанесен Трампу намеренно. По данным пресс-службы Белого дома, таким образом стилисты пытаются замаскировать синяки на руках президента. Они появляются из-за частых рукопожатий и постоянного приема аспирина.

Ранее президент США публично затронул тему своего возраста во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он признал, что теперь относится к категории пожилых людей, хотя раньше часто оказывался самым молодым в аудитории. При этом он добавил, что все равно не чувствует себя старым человеком.

