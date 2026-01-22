«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых

«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых Трамп уверил, что не чувствует себя старым после перехода в разряд пожилых

Президент США Дональд Трамп публично затронул тему своего возраста во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он признал, что теперь относится к категории пожилых людей, хотя раньше часто оказывался самым молодым в аудитории.

Раньше я говорил, что я самый молодой в аудитории. Теперь я среди пожилых — не люблю это признавать. Я не чувствую себя старым, но я среди более возрастных, — отметил он.

В своем выступлении Трамп с некоторой неохотой констатировал изменение своего статуса. Это заявление привлекло внимание общественности, поскольку возраст президента уже давно является предметом обсуждения.

Трамп остается старейшим президентом США на момент вступления в должность в своей первой каденции. В настоящее время ему 79 лет.

Ранее сообщалось, что многие политические и общественные деятели волнуются за состояние здоровья американского лидера. Многие обращают внимание на его публичные выступления, во время которых он нередко путается или забывает важную информацию. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США заявляют о его отменном здоровье.