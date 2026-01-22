Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 00:38

«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых

Трамп уверил, что не чувствует себя старым после перехода в разряд пожилых

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп публично затронул тему своего возраста во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он признал, что теперь относится к категории пожилых людей, хотя раньше часто оказывался самым молодым в аудитории.

Раньше я говорил, что я самый молодой в аудитории. Теперь я среди пожилых — не люблю это признавать. Я не чувствую себя старым, но я среди более возрастных, — отметил он.

В своем выступлении Трамп с некоторой неохотой констатировал изменение своего статуса. Это заявление привлекло внимание общественности, поскольку возраст президента уже давно является предметом обсуждения.

Трамп остается старейшим президентом США на момент вступления в должность в своей первой каденции. В настоящее время ему 79 лет.

Ранее сообщалось, что многие политические и общественные деятели волнуются за состояние здоровья американского лидера. Многие обращают внимание на его публичные выступления, во время которых он нередко путается или забывает важную информацию. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США заявляют о его отменном здоровье.

Дональд Трамп
возраст
старение
пожилые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Гороскоп на 22 января: общаемся с котами, сохраняем спокойствие
Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза
Трамп дал оценку своим помощникам в урегулировании кризиса на Украине
Четыре цистерны грузового поезда сошли с рельсов под Тулой
В Германии предложили Дании совершить историческую сделку
Бойкот за Гренландию: сорвет ли Европа Трампу ЧМ по футболу в США
Министр торговли США спровоцировал скандал в Давосе
«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией
Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения
Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года
«Я бы сильно не ждала предложения»: почему Товстик не женится на Дибровой
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.