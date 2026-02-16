Гинеколог ответила, когда снижаются шансы забеременеть Гинеколог Позднякова: шансы на беременность снижаются после 35 лет

Шансы на беременность снижаются после 35 лет, рассказала РИАМО гинеколог-эндокринолог Анна Позднякова. Она отметила, что после этого возраста снижается овариальный резерв у женщин.

Это важно помнить, чтобы не упустить драгоценное время, поскольку эффективность программ ЭКО в среднем 35-40%, и может потребоваться несколько попыток для достижения беременности, — рассказала Позднякова.

Гинеколог напомнила, что вредные привычки, прием некоторых лекарств и БАДов могут негативно сказываться как на женской, так и на мужской фертильности. Она посоветовала посетить репродуктолога, если в паре обнаружились проблемы с зачатием.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская рассказала, что за три месяца до планируемого зачатия ребенка рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.