Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года

На 1 января 2025 года средний возраст жителей Евросоюза составил 44,9 года, передает Eurostat. В течение последних 10-ти лет медианный возраст населения ЕС увеличился более чем на два года: в 2015-м он был равен 42,8 года.

Во всех государствах Европейского Союза, за исключением Германии и Мальты, отмечается увеличение продолжительности жизни. В этих двух странах показатели, напротив, уменьшились на 0,4 года. Особенно значительное старение населения произошло на Кипре и в Словакии, где средний возраст вырос на четыре года.

Также 1 января 2025 года, медианный возраст местного населения в странах Евросоюза превышал возраст мигрантов на 2,1 года. Среди коренных жителей он составил 45,2 года, тогда как среди иностранцев — 43,1 года.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 лет. Он также подчеркнул, что самый высокий региональный показатель зафиксирован в Дагестане. Онищенко отметил, что продолжительность жизни рассчитывается для популяции в целом. Увеличение числа рождений детей благоприятно влияет на этот показатель.