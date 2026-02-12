Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 03:23

Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Средняя продолжительность жизни в России составляет 74,2 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, при этом самый высокий региональный показатель — в Дагестане.

Последние официальные данные были 74,2, а надо нам к 2030 году 78. Продолжительность рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции. Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой, — отметил Онищенко.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике заявил, что повышение пенсионного возраста в России в ближайшие годы маловероятно. По его мнению, предыдущая реформа прошла неблагополучно, а изначальные границы выхода на пенсию имели научное и медицинское обоснование.

Тем временем заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин констатировал: мир стоит на пороге демографической катастрофы, население Земли начнет сокращаться через 20 лет. По его прогнозу, пик населения планеты придется на 2046 год.

Геннадий Онищенко
Россия
жизнь
демография
