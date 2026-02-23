В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках Онищенко: в РФ нет проблем с утилизацией бахил и другого медицинского инвентаря

Использование бахил в медицинских учреждениях вполне целесообразно, заявил в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ответ на идею запретить их. По его мнению, научно обоснованных данных о вреде этой практики не существует, а система утилизации одноразового инвентаря в России налажена должным образом.

Коврики, кстати, — это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо, — сказал Онищенко.

Поводом для обсуждения стало предложение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева заменить бахилы на грязезащитные трапы и коврики. По его мнению, бахилы создают больше проблем, чем пользы. Парламентарий отметил, что внедрение альтернативных решений потребует дополнительных расходов, но это выгоднее, чем тратить средства на бахилы и собирать грязь во входных группах и больницах.

