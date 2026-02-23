Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 07:15

В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках

Онищенко: в РФ нет проблем с утилизацией бахил и другого медицинского инвентаря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование бахил в медицинских учреждениях вполне целесообразно, заявил в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ответ на идею запретить их. По его мнению, научно обоснованных данных о вреде этой практики не существует, а система утилизации одноразового инвентаря в России налажена должным образом.

Коврики, кстати, — это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо, — сказал Онищенко.

Поводом для обсуждения стало предложение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева заменить бахилы на грязезащитные трапы и коврики. По его мнению, бахилы создают больше проблем, чем пользы. Парламентарий отметил, что внедрение альтернативных решений потребует дополнительных расходов, но это выгоднее, чем тратить средства на бахилы и собирать грязь во входных группах и больницах.

Ранее Онищенко заметил, что пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2026 году в России не будет. Он обратил внимание, что пик уже пройден, и ситуация находится под контролем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля
В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА
«Цирк уродов»: Захарова высказалась о скандале вокруг брата Карла III
В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках
Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов
Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег
Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету
До перелома далеко: метели, заморозки, снегопады: прогноз погоды на март
«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины
В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна
SHOT сообщил о серии взрывов в Татарстане
Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе
Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.