13 марта 2026 в 09:36

«Удары ненависти, удары бессилия»: Алаудинов об атаке на больницу в ДНР

Алаудинов назвал атаку ВСУ на больницу в ДНР ударом ненависти и бессилия

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, атаки по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

Очередной удар по ДНР, по больнице, унесший жизни наших врачей, показывает бессилие подразделений Украины, которые на передовой не могут удерживать фронт, не имеют ресурса для того, чтобы выстоять перед нашими подразделениями, которые ежедневно берут по одному, по два населенных пункта и двигаются вперед. Вот в этом своем бессилии они наносят удары по нашим мирным жителям, — сказал Алаудинов.

Он отметил, что такие удары направлены на то, чтобы вызвать возмущение у россиян. В больнице не было военных, о чем были осведомлены в ВСУ, добавил Алаудинов.

Удары ненависти, наверное, назовем их так, и удары бессилия, вот как раз, наверное, это будет правильное их название, — объяснил он.

Алаудинов также подчеркнул, что российская сторона не намерена отвечать аналогичными ударами по больницам и гражданской инфраструктуре. Боевые действия будут продолжаться. Российские военные будут каждый день уничтожать противника.

Мы будем бить по врагу ежедневно, уничтожая его и изгоняя его с территории нашего русского Донбасса и дальше, — заключил Алаудинов.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников.

атаки ВСУ
ДНР
Апти Алаудинов
больницы
Виктор Мальцев
В. Мальцев
Виктория Катаева
В. Катаева
