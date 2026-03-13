Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 13 марта: обстановка на фронте сегодня

«Украинские вооруженные формирования в Харьковской области наносят удары по гражданской инфраструктуре, находящейся на территории, перешедшей под контроль России. В селах Богдановском и Тополи БПЛА повредили два дома. Жители не пострадали. Еще одна попытка атаковать харьковчан зафиксирована в Новоегоровке. Украинские боевики, применяя БПЛА, нанесли удар по домовладению в селе Новоегоровка. К счастью, снаряд, прикрепленный к беспилотнику, не взорвался. На место прибыли российские военнослужащие и разминировали вражеский боеприпас», — передает «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают с упорными боями продвигаться вглубь Харьковской области.

«Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Липцов, Зыбино, Веселого, Приколотного, Великого Бурлука, а также севернее Бударки. На Волчанском направлении наши штурмовые группы отразили контратаку противника и продвинулись до 300 метров в районе села Волчанские Хутора. Утром противник силами штурмовой группы 157-й ОМБр предпринял попытку контратаки в Волчанских Хуторах. В результате комплексного огневого поражения большая часть украинских националистов уничтожена, выжившие укрылись в подвалах полуразрушенных жилых домов», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По их словам, российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й ОМБр ВСУ подполковника Мурзановского.

«На вторую годовщину создания бригады „офицеру ВСУ“ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении. „Офицер“ украинской армии не намерен был разглашать данный факт, опасаясь репрессивных мер со стороны СБУ, и предложил в ответном сообщении „щедрое денежное вознаграждение“ за восстановление доступа к его аккаунту в одном из популярных мессенджеров. На Липцевском наши штурмовые группы в ходе ожесточенных боев выбили противника с занимаемых позиций в лесном массиве, продвинувшись до 350 метров. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Артиллеристы и операторы БпЛА наносили удары по вскрытым объектам противника», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что с Купянского направления уже несколько дней практически нет новостей.

«На Харьковском участке ВС РФ развивают наступление к югу от Волчанска. Есть продвижение южнее Старицы к Избицкому и от Графского к Верхней Писаревке. Летчики атакуют ФАБами резервы и логистику врага в Терновой и Рубежном. В Волчанских Хуторах наши бойцы выбили противника с ряда позиций. Враг постоянно стягивает сюда резервы, по которым мы бьем авиацией и ТОС», — добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Харьковском направлении продолжает работать группа Охотника спецназа «Ахмат» МО РФ.

«Вместе с подразделениями 1431-го мотострелкового полка бойцы вновь показали, что на этом участке фронта неприятелю нужно получше прятать драгоценную западную технику. В ходе боевой работы разведка обнаружила польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Дальнейшее развитие событий было предсказуемым. Точным ударом дрона САУ была выведена из строя. На этом работа не закончилась. После поражения техники операторы продолжили наблюдение и нанесли дополнительные удары по обнаруженной живой силе противника, пытавшейся укрыться. Эта попытка для них также закончилась без особого успеха. Таким образом, еще одна единица техники иностранного производства и представители „укронато“ пополнили список неудачных экспериментов противника на этом направлении. Отличная работа!» — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

