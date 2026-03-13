Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:03

Раскрыты многомиллиардные потери нефтяных компаний из-за войны в Иране

FT: более $15 млрд потеряли нефтяные компании в Персидском заливе из-за войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более $15 млрд (свыше 1,2 трлн рублей) потеряли нефтедобывающие компании в Персидском заливе из-за разгоревшейся войны на Ближнем Востоке, пишет британская газета Financial Times. По ее информации, миллионы баррелей сырой нефти оказались заблокированы из-за блокады Ормузского пролива.

Подсчеты консалтинговой компании Wood Mackenzie показывают, что больше всех пострадала Саудовская Аравия, недополучившая $4,5 млрд (около 360 млрд рублей) от нефтяного экспорта. Катарская Qatar Energy с 2 по 11 марта потеряла порядка $571 млн (около 40 млрд рублей) доходов из-за приостановки добычи нефти.

Эксперты отмечают, что наиболее серьезный ущерб от перебоев с поставками может понести Ирак, который получает 90% бюджетных поступлений именно от нефти. Катар и Кувейт также находятся в зоне риска, хотя в краткосрочной перспективе они могут смягчить последствия за счет средств своих суверенных фондов.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщал, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке

