13 марта 2026 в 08:11

Появились подробности снятия ограничений США на российскую нефть

Дмитриев: снятие ограничений США коснется 100 млн баррелей нефти из России

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Mattie Neretin — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, — так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке, заявил в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет и о смягчении ограничений для Индии.

Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите, — отметил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля как в США, так и в Европе, однако для Вашингтона это оборачивается не только экономическими, но и серьезными политическими последствиями. Он указал на прямую корреляцию между цифрами на топливных табло и уровнем поддержки американского лидера Дональда Трампа.

