Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА

Ликвидировано открытое горение на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, передает оперштаб региона. В устранении пожара и проливе участка, где произошло ЧП, участвуют 273 специалиста на 72 единицах техники, в том числе из ГУ МЧС России по региону.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. В 6:21 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тысячи кв. метров, а в 7:12 — потушить открытый огонь. Работа продолжается, идет пролив всего участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.