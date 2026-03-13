Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:22

Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА

На краснодарской нефтебазе ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ликвидировано открытое горение на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, передает оперштаб региона. В устранении пожара и проливе участка, где произошло ЧП, участвуют 273 специалиста на 72 единицах техники, в том числе из ГУ МЧС России по региону.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка ликвидировали открытое горение. В 6:21 13 марта удалось локализовать пожар на площади 3,8 тысячи кв. метров, а в 7:12 — потушить открытый огонь. Работа продолжается, идет пролив всего участка, чтобы добиться окончательной ликвидации возгорания, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что обломки БПЛА упали на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, произошло возгорание на площади 150 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.

Краснодарский край
Нефтебазы
пожары
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары ненависти, удары бессилия»: Алаудинов об атаке на больницу в ДНР
Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР
Появились страшные кадры госпиталя в ДНР после удара ВСУ
Иран ударил по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Samsung готовится к возвращению на российский рынок
Экс-топ-менеджеров «Газпрома» связали с хищением 8 млрд на центре Кабаевой
Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года
Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко
Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому
Губернатор из США опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти
Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни
В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом
Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене
Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею
США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе
«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике
В Приморье поймали тигра-людоеда
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 марта: инфографика
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.