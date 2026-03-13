Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:24

Три сотни россиян оказались заблокированы в Катаре

Baza: свыше 300 россиян не могут вернуться домой из Катара

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 300 россиян не могут вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов, передает Telegram-канал Baza. Единственный возможный маршрут — через Саудовскую Аравию, но в этом случае перелет на Родину обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека.

Так, одна из туристок прилетела в Доху 26 февраля с дочерью и пожилой матерью по путевке туроператора. Обратный рейс в Москву, запланированный на 6 марта, отменили из-за ограничений. Туристам предложили добираться через Саудовскую Аравию: сначала до границы, а затем искать рейсы из Эр-Рияда или Дубая. Однако виза стоит $120 (9,4 тыс. рублей), а общие расходы на перелет превышают 120 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российские граждане, находящиеся в Бахрейне, массово покидают страну через Саудовскую Аравию. Оттуда они отправляются в другие страны выбранными рейсами.

Ранее в МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

туристы
туризм
Катар
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Иран нанес сокрушительный удар по американским базам на Ближнем Востоке
В Госдуме оценили инициативу снизить возраст вступления в брак
Три иранских города сотряслись от мощных ударов
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.