Три сотни россиян оказались заблокированы в Катаре Baza: свыше 300 россиян не могут вернуться домой из Катара

Почти 300 россиян не могут вернуться домой из Катара из-за отмены рейсов, передает Telegram-канал Baza. Единственный возможный маршрут — через Саудовскую Аравию, но в этом случае перелет на Родину обойдется минимум в 120 тыс. рублей на человека.

Так, одна из туристок прилетела в Доху 26 февраля с дочерью и пожилой матерью по путевке туроператора. Обратный рейс в Москву, запланированный на 6 марта, отменили из-за ограничений. Туристам предложили добираться через Саудовскую Аравию: сначала до границы, а затем искать рейсы из Эр-Рияда или Дубая. Однако виза стоит $120 (9,4 тыс. рублей), а общие расходы на перелет превышают 120 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российские граждане, находящиеся в Бахрейне, массово покидают страну через Саудовскую Аравию. Оттуда они отправляются в другие страны выбранными рейсами.

Ранее в МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.