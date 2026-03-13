Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:40

Трамп устал от гонки за Нобелевской премией

Трамп заявил о потере интереса к Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема получения Нобелевской премии мира больше его не интересует, сообщает издание Washington Examiner. Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он признания со стороны Нобелевского комитета благодаря военной операции против Ирана, Трамп подчеркнул свое безразличие к этой теме.

Я не знаю. Меня это не интересует, — сказал Трамп.

Президент также дал отрицательный ответ на вопрос о том, поднималась ли эта тема в его общении с лидерами других государств. Он отметил, что не намерен обсуждать Нобелевскую премию.

До этого Трамп сообщил, что не обязан думать исключительно о мире, поскольку ему не вручили Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что теперь может сосредоточиться на интересах Соединенных Штатов. Письмо главы государства к Дании опубликовал журналист Ник Шифрин в соцсети Х.

6 января президент США принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле.

