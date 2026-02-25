Нобелист уволился из университета после 53 лет работы из-за Эпштейна Нобелист Ричард Аксел уволился из университета после скандала из-за Эпштейна

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел ушел с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в Колумбийский университет после 53 лет работы, сообщили в пресс-службе вуза. Решение последовало на фоне критики, связанной с его прежними контактами с финансистом Джеффри Эпштейн.

Моя прежняя связь с Джеффри Эпштейном была серьезной ошибкой в оценке ситуации, о которой я глубоко сожалею. Я приношу извинения за подрыв доверия моих друзей, студентов и коллег, — говорится в заявлении Аксела.

Ученый также сообщил, что уведомил Медицинский институт Говарда Хьюза о решении сложить полномочия исследователя, чтобы сосредоточиться на работе в своей лаборатории. Он подчеркнул, что сведения о «ужасающем поведении» Эпштейна делают его прежние контакты с ним «еще более болезненными и непростительными».

