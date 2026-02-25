Зимняя Олимпиада — 2026
Нобелист уволился из университета после 53 лет работы из-за Эпштейна

Нобелист Ричард Аксел уволился из университета после скандала из-за Эпштейна

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксел ушел с поста содиректора Института мозга, поведения и разума имени Цукермана в Колумбийский университет после 53 лет работы, сообщили в пресс-службе вуза. Решение последовало на фоне критики, связанной с его прежними контактами с финансистом Джеффри Эпштейн.

Моя прежняя связь с Джеффри Эпштейном была серьезной ошибкой в оценке ситуации, о которой я глубоко сожалею. Я приношу извинения за подрыв доверия моих друзей, студентов и коллег, — говорится в заявлении Аксела.

Ученый также сообщил, что уведомил Медицинский институт Говарда Хьюза о решении сложить полномочия исследователя, чтобы сосредоточиться на работе в своей лаборатории. Он подчеркнул, что сведения о «ужасающем поведении» Эпштейна делают его прежние контакты с ним «еще более болезненными и непростительными».

Ранее стало известно, что украинская модель из Броваров Анастасия Н. подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно документам, их переписка длилась не менее четырех лет и фигурирует в файлах. Осужденному за сексуальные преступления бизнесмену предлагали около 400 девушек.

