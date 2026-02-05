Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:14

«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды

Путин восхитился разработкой российских ученых по добыче лития из воды

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил инновационную разработку российских специалистов по извлечению лития из воды во время неформальной встречи с лауреатами президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год в Кремле. Он положительно отреагировал на рассказ одного из лауреатов о помощи «Газпрома» в исследовании такой добычи, передает ТАСС.

Зачем тогда литиевые месторождения, если вы из воды его извлекаете?удивился Путин.

Ученый пояснил, что речь идет не о любой воде, а о рассолах из глубоких подземных резервуаров, доступ к которым открывается при добыче нефти и газа. Эту перспективу президент встретил с энтузиазмом.

Весь мир гоняется за литием, а вы из воды [его] будете [получать]! — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее. Выступая на церемонии вручения государственных премий молодым ученым, он отметил, что эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях.

