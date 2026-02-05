«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды Путин восхитился разработкой российских ученых по добыче лития из воды

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил инновационную разработку российских специалистов по извлечению лития из воды во время неформальной встречи с лауреатами президентской премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год в Кремле. Он положительно отреагировал на рассказ одного из лауреатов о помощи «Газпрома» в исследовании такой добычи, передает ТАСС.

Зачем тогда литиевые месторождения, если вы из воды его извлекаете? — удивился Путин.

Ученый пояснил, что речь идет не о любой воде, а о рассолах из глубоких подземных резервуаров, доступ к которым открывается при добыче нефти и газа. Эту перспективу президент встретил с энтузиазмом.

Весь мир гоняется за литием, а вы из воды [его] будете [получать]! — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее. Выступая на церемонии вручения государственных премий молодым ученым, он отметил, что эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях.