Встреча с Путиным, Украина, обвинения в педофилии: куда пропал Ван Дамм

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм на открытии собственной выставки в Гонконге поделился воспоминаниями о личном общении с Владимиром Путиным. Что он рассказал, что известно о его желании вновь приехать в РФ и стать «послом мира»?

Чем известен Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм появился на свет в Бельгии. Его отец управлял цветочным магазином, а мать занималась домашним хозяйством. Уже в девять лет юный Жан-Клод увлекся карате. К 16 годам он достиг значительных успехов в этом боевом искусстве и, будучи членом сборной Бельгии, получил черный пояс. В начале 1980-х Ван Дамм тренировался вместе с Чаком Норрисом, который помог ему найти работу в США — сначала пристроил в свой бар, а потом дал крохотную роль в своем боевике «Без вести пропавшие». В 1986 году Ван Дамм сыграл свою первую полноценную роль — русского бойца Ивана в фильме «Не отступать и не сдаваться».

Фильм «Кровавый спорт» кардинально изменил карьеру актера. Картина оказалась чрезвычайно успешной, заработав $30 млн при бюджете в $1 млн. После выхода этого фильма бельгиец превратился в звезду голливудских боевиков.

В 1990-е этот жанр перестал быть актуальным, и популярность Ван Дамма, несмотря на выросшее актерское мастерство, пошла на спад. В 2010 году актер снялся в продолжении фантастического боевика «Универсальный солдат» и снискал положительные отзывы как зрителей, так и критиков. В 2012 году Ван Дамм сыграл роль в продолжении экшен-саги «Неудержимые» со звездами боевиков 1980-х. Фильм стал самым кассовым в его фильмографии.

Как Ван Дамм относится к Путину

Недавно в интервью Ван Дамм назвал российского президента Владимира Путина «хорошим другом» и вспомнил их встречу в Сочи в 2010 году.

По словам звезды боевиков, Путин тогда объяснил его мировую популярность тем, что поступки всегда значат гораздо больше, чем слова. Ван Дамм также подтвердил свое давнее желание выступить в роли «посла мира» и посетить Россию после завершения кризиса на Украине.

Ранее он уже заявлял, что надеется на новую встречу с главой государства для обсуждения вопросов развития спорта.

Что Ван Дамм говорил о политике, зачем приезжал в Грозный

Ван Дамм неоднократно подчеркивал, что политика его не интересует.

«Я бросил школу в 13 и вряд ли многое знаю — кроме того, что ничто в мире не стало за последнее время лучше. Поэтому вместо того, чтобы рассуждать о президентских выборах, давайте поговорим о планете и о том, что с ней будет через 20 лет. Победит Обама? Да мне плевать», — говорил актер.

5 октября 2011 года Ван Дамм впервые побывал в Грозном, приняв участие в праздновании Дня города. Вместе с ним на торжество прилетели и другие звезды — актриса Хилари Суэнк, скрипачка Ванесса Мэй и певец Сил. Из-за этого они все подверглись в США критике правозащитных организаций. После поездки Хилари Суэнк и балетная труппа немецкого телеканала MDR, которая участвовала в постановке, принесли извинения и передали свои гонорары на благотворительность.

Ван Дамм же через месяц после скандала прилетел в Грозный во второй раз, познакомился с достопримечательностями региона и поужинал с Рамзаном Кадыровым. В честь актера организовали застолье, на котором подавали блюда чеченской национальной кухни. Российские СМИ восторгались смелости актера, который не побоялся осуждения на родине.

Зачем Ван Дамм приезжал на Украину

В 2022 году Жан-Клод Ван Дамм побывал в Украине. В сети распространилось видео, на котором он, находясь среди украинских военных, выкрикивает известный украинский лозунг. Актера видели в Ужгороде и Закарпатской области.

Визит Ван Дамма в республику вызвал огромный резонанс в России. Захар Прилепин после этого заявил, что актер принадлежит к сексуальным меньшинствам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и иронично назвал его «универсальным солдатом».

Приезд актера на Украину также породил волну слухов. Ходили разговоры, что он прилетел к своей украинской любовнице из Кривого Рога Алене Кавериной. Кроме того, предполагали, что его появление может быть связано с деятельностью черных трансплантологов, активизировавшихся в стране после начала СВО. Вероятно, эти слухи возникли из-за того, что актер посетил клинику семейной медицины и сфотографировался с врачом.

Кто обвинил Ван Дамма в педофилии

В апреле 2025 года отец троих детей и убежденный вегетарианец оказался втянут в международный скандал и уголовное дело в Румынии, связанное с торговлей людьми, включая несовершеннолетних. Обвинение гласило, что 10 лет назад в Каннах он воспользовался секс-услугами пяти девушек из Румынии, которых принуждали к проституции.

Согласно материалам дела, актер «получил» несовершеннолетних девушек «в качестве подарка», при этом он знал, что они являются жертвами. По румынским законам Ван Дамму грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Правда, для этого его нужно экстрадировать в страну. Представители актера отрицали его связь с преступностью, сам он никак не комментировал уголовное дело.

