Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм на открытии собственной выставки в Гонконге поделился воспоминаниями о личном общении с Владимиром Путиным, сообщает издание SCMP. Артист назвал российского президента «хорошим другом» и вспомнил их встречу в Сочи в 2010 году.

По словам звезды боевиков, Путин тогда объяснил его мировую популярность тем, что поступки всегда значат гораздо больше, чем слова. Ван Дамм также подтвердил свое давнее желание выступить в роли «посла мира» и посетить Россию после завершения кризиса на Украине. Ранее он уже заявлял, что надеется на на новую встречу с главой государства для обсуждения вопросов развития спорта.

