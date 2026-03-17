17 марта 2026 в 13:23

Ван Дамм рассказал об особом отношении к Путину

Жан-Клод Ван Дамм вспомнил встречу с Путиным

Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм на открытии собственной выставки в Гонконге поделился воспоминаниями о личном общении с Владимиром Путиным, сообщает издание SCMP. Артист назвал российского президента «хорошим другом» и вспомнил их встречу в Сочи в 2010 году.

По словам звезды боевиков, Путин тогда объяснил его мировую популярность тем, что поступки всегда значат гораздо больше, чем слова. Ван Дамм также подтвердил свое давнее желание выступить в роли «посла мира» и посетить Россию после завершения кризиса на Украине. Ранее он уже заявлял, что надеется на на новую встречу с главой государства для обсуждения вопросов развития спорта.

Ранее паралимпийский чемпион Алексей Бугаев признался в беседе с журналистами, что ему приятно внимание президента РФ Владимира Путина к свершениям российских спортсменов. Так он отреагировал на поздравительную телеграмму от лица главы государства после победы в слаломе. В соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата он показал впечатляющий результат в одну минуту и 28,55 секунды.

