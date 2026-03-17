Алексей Бугаев российский горнолыжник, паралимпийский чемпион Зимних Паралимпийских игр 2026 года в слаломе и двукратный серебряный призер тех же игр в скоростном спуске и гигантском слаломе во время встречи паралимпийской сборной России в аэропорту «Внуково»

«Приятно»: паралимпиец о внимании Путина к выступлениям спортсменов Бугаев признался, что ему приятно внимание Путина к победам спортсменов

Паралимпийский чемпион Алексей Бугаев признался ТАСС, что ему приятно внимание президента РФ Владимира Путина к свершениям российских спортсменов. Так он отреагировал на поздравительную телеграмму от лица главы государства после победы в слаломе.

Мне [президент Паралимпийского комитета России] Павел Алексеевич [Рожков] зачитал с телефона телеграмму, мы еще физическую копию не получили, но очень приятно. Что президент следит, смотрит и поддерживает наш паралимпийский спорт, — признался Бугаев.

Ранее сообщалось, что Бугаев стал чемпионом Паралимпийских игр в слаломе. В соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата он показал впечатляющий результат, завоевав золотую медаль с временем в одну минуту и 28,55 секунды. Второе место занял Адам Холл из Новой Зеландии, а третье — Робин Кюш из Швейцарии. 28-летний Алексей Бугаев стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.

До этого горнолыжник признался, что посвятил свою медаль русскому народу и подчеркнул, что чувствует мощную поддержку со стороны соотечественников. Бугаев уверен в силе духа русского народа и его способности преодолевать любые трудности.