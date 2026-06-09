На Западе раскрыли, кто вынудил Зеленского написать письмо Путину AD: ЕС заставил Зеленского обратиться к Путину ради продолжения конфликта

Европейские лидеры принудили президента Украины Владимира Зеленского написать письмо российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы сохранить интенсивность конфликта, сообщил портал AntiDiplomatico. По данным издания, именно Евросоюз настаивает на эскалации, предоставляя Киеву финансовую и военную поддержку.

В публикации уточняется, что Европа спонсирует украинскую сторону деньгами и оружием. ЕС хочет, чтобы боевые действия продолжались, и поэтому диктует Зеленскому тон обращения к российскому лидеру, подчеркивается в статье.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину «неуклюжей провокацией». Он не рассматривает этот шаг как мирную инициативу. По его мнению, целью подобных действий является попытка скрыть предпринимаемые Киевом шаги, направленные на срыв переговорного процесса.

Прежде бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обратила внимание, что Зеленский боится завершения конфликта в стране, поскольку единственными инструментами, которые эффективно помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.