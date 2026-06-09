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09 июня 2026 в 13:17

Песков раскрыл, как организуются звонки Путина и Трампа

Песков: телефонные разговоры Путина и Трампа согласовываются оперативно

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телефонные разговоры между президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости организуются в оперативном порядке, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о взаимодействии с американской стороной на высшем уровне, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия сохраняет связь с США по различным каналам. Так он ответил на вопрос, доводил ли Вашингтон до Москвы содержание недавнего разговора представителей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский выступил за прямые переговоры с Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев вместе со своими зарубежными союзниками осознали, что зашли слишком далеко.

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