В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль

В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль

В Одессе второй раз за день произошел взрыв автомобиля, сообщают местные паблики. По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, пишет «Страна.ua». На место инцидента выехали экстренные службы и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что в Одессе произошел взрыв BMW X5. По предварительным данным, детонация случилась в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель внедорожника. Медики прибыли на место происшествия и оказали помощь 49-летнему пострадавшему.

Позже выяснилось, что владельцем автомобиля BMW, который подорвали в Одессе, является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По предварительной информации, в момент взрыва он находился в машине. Он выжил, но получил травмы. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как террористический акт.

До этого бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, рассказал, что чувствовал себя в безопасности до дня взрыва. По его словам, произошедшее было не предупреждением, а попыткой убить его.