Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 19:39

В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Одессе второй раз за день произошел взрыв автомобиля, сообщают местные паблики. По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, пишет «Страна.ua». На место инцидента выехали экстренные службы и правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что в Одессе произошел взрыв BMW X5. По предварительным данным, детонация случилась в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель внедорожника. Медики прибыли на место происшествия и оказали помощь 49-летнему пострадавшему.

Позже выяснилось, что владельцем автомобиля BMW, который подорвали в Одессе, является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По предварительной информации, в момент взрыва он находился в машине. Он выжил, но получил травмы. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как террористический акт.

До этого бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, рассказал, что чувствовал себя в безопасности до дня взрыва. По его словам, произошедшее было не предупреждением, а попыткой убить его.

Европа
Украина
Одесса
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ректор Финансового университета ответил на жалобу абитуриента с 310 баллами
Три ЛЧ с «Реалом», удар Матерацци, сборная Франции: как живет Зинедин Зидан
Танкер с серной кислотой загорелся в Норвегии
Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале августа
На Украине спрогнозировали массовый выезд граждан из Польши
Нейрохирурги спасли шестилетнего мальчика благодаря сложной операции
«Я готовился»: парень спас тонущую собаку благодаря тренировкам с 16 лет
Как поливать лук нашатырным спиртом: простая инструкция для богатого урожая
ВСУ попытались атаковать 12 российских регионов в течение дня
Молодая россиянка обвинила полицейского в побоях и угрозах изнасилования
Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву
«Линдси любил войну»: Трамп рассказал о слабостях покойного сенатора Грэма
В Москве после реставрации открыли уникальный шатровый храм
Пять человек оказались заперты на колесе обозрения
Хуситы атаковали саудовский танкер баллистическими ракетами
Поклонникам группы Beatles пообещали «захватывающие новости» через 18 часов
Названы главные претенденты на Букеровскую премию 2026
Деревья повалило ветром из-за стихии в Москве
Женщина пустила в ход перцовку, чтобы добиться хорошего обзора на фестивале
Окруженные толпой в Тбилиси россияне попали на видео
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.