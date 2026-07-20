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20 июля 2026 в 19:16

Ермолаев впервые поделился деталями покушения на свою жизнь

Бизнесмен Ермолаев: до покушения в Монако у меня не было оснований опасаться

Вадим Ермолаев в представлении ИИ Вадим Ермолаев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, рассказал в беседе изданию Nice-Matin, что у него не было оснований полагать, что его жизнь находится в опасности. По его словам, произошедшее было не предупреждением, а попыткой убить его. Он также планирует продолжить жить в Монако.

Сейчас я нахожусь в отделении интенсивной терапии, и это лишь начало долгого пути к выздоровлению. Для каждого из нас ближайшие месяцы и годы будут связаны с операциями, лечением и реабилитацией. <...> То, что мы выжили,— настоящее чудо. Взрыв был такой силы, что металлические ограждения были сорваны, а каменные ступени нашего дома буквально разнесло в щепки, — заявил Ермолаев.

По словам бизнесмена, его жена Анна получила очень тяжелые травмы. Его сын перенес ожоги и переломы. Сам Ермолаев отказался называть потенциальных заказчиков его убийства. Он решил довериться в этом деле следователям.

Ранее стало известно, что у одного из фигурантов этого дела, Виталия Жиковича, обнаружили дома камеру пыток. По имеющейся информации, его спонсируют западные службы.

Европа
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покушения
Вадим Ермолаев
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