20 сентября 2025 в 15:15

В России отказались от электронных учебников в школе

Бугаев: в российских школах не планируют использовать электронные учебники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских школах не будут внедряться электронные учебники, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Он добавил, что бумажные аналоги позволяют сформировать у детей критически важные навыки, пишет ТАСС.

Мы не будем применять в школах электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка. Конечно, наши учебники останутся бумажными, — подчеркнул Бугаев.

Замглавы министерства также напомнил, что в России существуют школьные электронные информационные системы. Однако эти инструменты являются вспомогательными и никогда не заменят живого общения ученика и учителя, добавил он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что новые учебные пособия по истории разработаны для того, чтобы сделать изучение предмета более увлекательным для школьников. Их ключевой задачей является формирование у ребенка интереса к науке, который побудит его выбрать исторический фильм или книгу вместо «дурацкого ролика на YouTube», уточнил он.

