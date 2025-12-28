«Непростая встреча»: политолог о грядущих переговорах Трампа и Зеленского

Если глава Украины Владимир Зеленский примет план американского президента Дональда Трампа, мир, скорее всего, не будет прочным, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, впоследствии украинская сторона начнет саботировать условия потенциального соглашения.

Я думаю, что, если Зеленский и примет план Трампа, то этот мир не будет прочным. Он будет пытаться всячески его саботировать, нарушить или обвинить Россию в нарушении этого плана. Думаю, что на 100% он точно не примет. А если примет, то этот мир не будет прочным. Вполне возможно, что это будет непростая встреча, ― объяснил Блохин.

Политолог добавил, что ни Украина, ни Евросоюз на самом деле не нацелены на мирное урегулирование конфликта. Для этого Зеленский и европейские политики выдвигают неприемлемые для России требования, пояснил он.

Украинцы и европейцы не хотят принимать план Трампа и принимают его со скрипом, через «не могу». То есть принимают его с какими-то оговорками: давайте разместим европейские иностранные войска или армию в 800 тыс. человек. И плюс откровенно делают ставку и мечтают о том, чтобы Трампа чуть ли не убили. Зеленский недавно намекнул на это, и то же самое касательно нашего президента [Владимира Путина], ― резюмировал Блохин.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского перенесена на более позднее время. Согласно официальному заявлению Белого дома, переговоры теперь запланированы на воскресенье в 21:00 по московскому времени.