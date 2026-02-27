Число раненых при взрыве в Москве возросло Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух

Число пострадавших в результате взрыва в многоэтажке в Москве увеличилось до двух человек, передают «Известия». Информация о состоянии пострадавших и причинах взрыва пока уточняется.

Отмечается, что количество раненых возросло после обследования места происшествия. Взрыв произошел в жилом доме на улице Кадырова.

Взрыв произошел в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы. В результате инцидента в нескольких квартирах выбило окна и разворотило балкон.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

Кроме того, в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.