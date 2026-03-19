Что известно о взрыве гранаты в Хабаровске

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбудили в связи со взрывом в Хабаровске, сообщили в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, вечером 19 марта мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал. На асфальте образовалась воронка, припаркованные автомобили повредило ударной волной.

