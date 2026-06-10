Поиски Усольцевых: последние новости 10 июня, загадочная находка, детали

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге осенью, продолжают искать. Какие последние новости об их исчезновении известны сегодня, 10 июня 2026 года, как прошли недавние поиски, правда ли обнаружена загадочная находка, какие новые детали вскрылись?

Какие последние новости о поиске Усольцевых известны 10 июня

В период с 4 по 9 июня 2026 года в районе поселка Кутурчин Манско-Уярского округа проведены дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, сотрудников силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В ходе поисков обследовано около тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка в секторе, представляющем наибольший интерес для поиска», — говорится в сообщении.

Большая часть территории обследована с помощью беспилотников. Для доставки участников поисковой группы в зону поиска использовался транспорт повышенной проходимости.

Сводная группировка работников краевого учреждения «Спасатель» в составе 15 человек и шести единиц техники была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«В течение шести дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. км горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена», — сообщил «Спасатель».

В Следкоме сообщили, что поиски семьи приостановлены. Там пояснили, что масштабная поисковая операция может быть нецелесообразной.

«Туристы не обнаружены, поиски приостановлены. Результаты <...> будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности», — отметили в ведомстве.

Представитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко заявил, что вариант массовых поисков Усольцевых с привлечением большого числа волонтеров обсуждается со следствием.

«После того как будут приняты соответствующие решения и появится информация, которой можно будет поделиться, мы обязательно ее озвучим. На данный момент говорить о конкретных планах преждевременно», — сказал Величко.

Какую загадочную находку сделали во время поисков, детали

В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам, сообщили в Следственного комитете.

СМИ со ссылкой на одного из участников поисков пишет, что удалось обнаружить часть палки для скандинавской ходьбы. Правоохранителям предстоит выяснить, пользовались ли ею исчезнувшие.

Когда и при каких обстоятельствах пропали Усольцевы

28 сентября 2025 года семья Усольцевых — Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — с собакой отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

Вскоре Усольцевы перестали выходить на связь. Начались поиски, которые продолжались до 12 октября, после чего мероприятия остановили из-за сложных погодных условий.

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

Во время следственных мероприятий специалисты осмотрели семейную машину, где не оказалось туристического снаряжения. Там же обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, удалось установить, что семья легко оделась для похода. По дороге в гору Усольцевых видели двое туристов.

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