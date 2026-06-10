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10 июня 2026 в 11:00

Почему не работает Telegram сегодня, 10 июня: замедление, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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Сегодня, 10 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 10 июня

Ежедневно на мониторинговом сайте «Сбой.рф» появляется множество жалоб на Telegram от российских пользователей. Согласно обращениям, мессенджер не отправляет и не получает текстовые и голосовые сообщения, кружки, не загружает медиафайлы, не показывает список чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах.

На момент публикации насчитывается более полусотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 238. Сообщения поступают из Москвы — 28%, Санкт-Петербурга — 14%, Калужской области — 9%, Челябинской области — 5%, Нижегородской, Саратовской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Ярославской областей, Хакасии, Краснодарского и Красноярского краев — по 4%, Новосибирской, Псковской, Свердловской, Белгородской, Смоленской областей, Ставрополья и Удмуртии — по 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 10 июня, замедление

Роскомнадзор ограничил работу Telegram в феврале, так как мессенджер не выполнял требования законодательства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев тогда пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует букве закона. Сервис годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram получит возможность избежать блокировки, если будет в «гибком контакте» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать, если перенесет серверы в Россию, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

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Егор Зверев
Е. Зверев
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