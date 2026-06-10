Чартер задерживают, а вы получаете бонусы: какие компенсации предусмотрены

Задержка рейса — ситуация, с которой может столкнуться каждый путешественник. Особенно волнительными такие случаи бывают, когда речь идет о чартерных рейсах: многие сомневаются, распространяются ли на них те же права, что и на пассажиров регулярных рейсов. NEWS.ru побеседовал с генеральным директором «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодяковой, которая объяснила, на что именно могут рассчитывать пассажиры при задержке чартерного рейса, какие услуги авиакомпания обязана предоставить бесплатно, в каких случаях положена денежная компенсация и как правильно действовать, чтобы защитить свои права.

Что предоставляют аэропорты при задержке чартера

При задержке рейса на два часа пассажиру обязаны предоставить прохладительные напитки и возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Если рейс задержан более чем на четыре часа, авиакомпания также обязана обеспечить людей горячим питанием. При дальнейшей задержке питание предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью.

Если задержка затянется до восьми часов днем, авиакомпания должна будет разместить пассажиров в гостинице и обеспечить бесплатный трансфер до нее и обратно. Также она обязана бесплатно организовать хранение багажа. Пассажирам с детьми до семи лет при любой задержке рейса должна быть предоставлена комната матери и ребенка.

Все эти услуги предоставляются только по требованию. Поэтому сразу после объявления о задержке нужно найти представителя авиакомпании в зоне вылета и письменно зафиксировать факт задержки. Необходимо попросить поставить отметку на посадочном талоне или маршрутной квитанции. Этот документ понадобится для дальнейших требований.

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Финансовые компенсации

С 1 марта 2026 года действует важное правило: если рейс задерживается более чем на 30 минут, пассажир имеет право отказаться от перевозки и потребовать полного возврата стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. В таком случае необходимо заполнить заявление на возврат денег. Форму можно найти на сайте перевозчика или взять у представителя в аэропорту. При подаче заявления нужно обязательно попросить подтверждение, что его приняли.

Даже если пассажир решит дождаться вылета, авиакомпания обязана выплатить ему штраф за просрочку доставки. Согласно статье 120 Воздушного кодекса РФ, это 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета. За шесть часов задержки, например, выйдет 600 рублей.

Кроме того, если из-за задержки пассажиры понесли дополнительные расходы, к примеру пропустили стыковочный рейс, потеряли оплаченную экскурсию или гостиницу, они могут требовать возмещения этих убытков. Также путешественники имеют право на компенсацию морального вреда — через суд, если авиакомпания отказывается удовлетворить требования добровольно. Для международных рейсов (например, в ЕС) действуют дополнительные правила: при задержке более 3 часов возможна компенсация от €250 до €600 (регламент ЕС № 261/2004).

Какие документы нужно предоставить для получения выплат

Для получения компенсации убытков нужно составить претензию в адрес авиакомпании. К ней приложите копии билета, посадочного талона с отметкой о задержке, а также чеки, подтверждающие дополнительные расходы. Претензию можно подать в аэропорту вылета или прилета, а также направить заказным письмом. На внутренних рейсах это можно сделать в течение шести месяцев со дня задержки.

Если авиакомпания докажет, что задержка произошла из-за непреодолимой силы (например, погодных условий, запрещающих вылет), то от выплаты штрафа она освобождается. Но услуги — питание, напитки, гостиница — она обязана предоставить в любом случае. Поэтому требуйте положенное и не стесняйтесь отстаивать свои права.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли требовать скидку на следующий полет

Некоторые авиакомпании могут предлагать бонусные мили или другие привилегии, например скидки на следующие поездки, в качестве компенсации за задержку. Условия таких программ зависят от политики конкретной авиакомпании.

Если чартерный рейс был частью пакетного тура, ответственность за выполнение обязательств по перевозке несет авиакомпания. В некоторых случаях туроператор может предложить перерасчет стоимости или дополнительные услуги в качестве компенсации, но это решается индивидуально.

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