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09 июня 2026 в 06:29

Россия откроет прямые рейсы в Малайзию

Минэкономразвития: РФ планирует открыть прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия рассчитывает в 2026 году расширить международное авиасообщение, включая запуск прямых рейсов в Малайзию и увеличение числа полетов по ряду азиатских направлений, рассказал ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, одной из ключевых задач остается организация прямого авиасообщения с Малайзией.

Кроме того, власти рассчитывают увеличить количество рейсов в Индонезию. Речь идет не только о поездках российских туристов, но и о развитии въездного туризма.

Конечно, хотелось бы Малайзию запустить, нарастить количество рейсов в Индонезию. Не с точки зрения только выезда наших граждан на Бали, но и с точки зрения приезда индонезийцев в Москву, — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что приоритетом является не столько открытие новых маршрутов, сколько расширение действующей сети перелетов и привлечение иностранных туристов в Россию. В числе перспективных направлений также остаются Китай и Индия, где возможно дальнейшее увеличение числа авиарейсов.

Россия намерена развивать авиасообщение со странами Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Говоря о запуске прямых рейсов в Малайзию, Кондратьев отметил необходимость привлечения к этому процессу местных авиакомпаний.

Ранее эксперт по туризму Наталия Ансталь рассказала, что Истра, Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ — одни из лучших направлений кратковременного отдыха в Подмосковье. Она отметила, что Московская область пользуется большим спросом среди туристов выходного дня.

Общество
Россия
Малайзия
туризм
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