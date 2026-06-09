Россия откроет прямые рейсы в Малайзию Минэкономразвития: РФ планирует открыть прямые рейсы в Малайзию в 2026 году

Россия рассчитывает в 2026 году расширить международное авиасообщение, включая запуск прямых рейсов в Малайзию и увеличение числа полетов по ряду азиатских направлений, рассказал ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. По его словам, одной из ключевых задач остается организация прямого авиасообщения с Малайзией.

Кроме того, власти рассчитывают увеличить количество рейсов в Индонезию. Речь идет не только о поездках российских туристов, но и о развитии въездного туризма.

Конечно, хотелось бы Малайзию запустить, нарастить количество рейсов в Индонезию. Не с точки зрения только выезда наших граждан на Бали, но и с точки зрения приезда индонезийцев в Москву, — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что приоритетом является не столько открытие новых маршрутов, сколько расширение действующей сети перелетов и привлечение иностранных туристов в Россию. В числе перспективных направлений также остаются Китай и Индия, где возможно дальнейшее увеличение числа авиарейсов.

Россия намерена развивать авиасообщение со странами Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Говоря о запуске прямых рейсов в Малайзию, Кондратьев отметил необходимость привлечения к этому процессу местных авиакомпаний.

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