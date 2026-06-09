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09 июня 2026 в 12:04

Россиянам рассказали, какая опасность поджидает их на вокзалах

Доцент Щербаченко: таксисты-нелегалы на вокзалах меняют цену во время поездки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Поездка с нелегальными таксистами на вокзалах может обойтись пассажирам очень дорого, поскольку шоферы иногда меняют цену уже после отправления к конечной точке, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, граждане, соглашающиеся на поездки с такими водителями, рискуют столкнуться с кражами, особенно в разгар отпускного сезона.

Поездка с нелегальными таксистами на вокзалах может обойтись в десятки тысяч рублей. Пользователи, которые соглашаются на поездки с водителями без заказа через официальные сервисы, рискуют столкнуться со скрытыми тарифами и кражами. Особенно часто такие ловушки поджидают путешественников возле аэропортов и вокзалов в разгар отпускного сезона, когда бдительность снижена из-за усталости после дороги. Как выглядит схема: водители заманивают клиентов низкими ценами, но в конце пути требуют огромные суммы. Условия поездки меняются на ходу: названная сумма оказывается платой лишь за посадку или за один километр, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что лучше всего заказывать такси только через официальные мобильные приложения, где итоговая стоимость поездки зафиксирована заранее. По словам доцента, не стоит соглашаться на предложения частных извозчиков в залах ожидания и на выходах из терминалов.

Ранее в Главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники активизируются на фоне летних отпусков. С приходом лета аферисты все чаще используют схемы, которые касаются туризма.

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